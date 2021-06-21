Adapazarı’nda pedallar kurtuluş için çevrildi

Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Bisiklet Turu programında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “Bisiklet dostu şehrimizde, pedallarımızı bu sefer Adapazarı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına çevirdik. Bizlere bu güzel şehri emanet eden ecdadımıza sonsuz saygıyla” dedi.

Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı anısında düzenlenen bisiklet turuna sporcular ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri ve bisiklet sevdalıları pedallarını bu kez Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100. Yılı anısına çevirdi.

Bisiklet Turu’na katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Bugün Adapazarı’mız için oldukça özel bir gün. Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Gün boyu devam eden etkinliklerimiz vesilesiyle Bisiklet Turumuzu gerçekleştirdik. Bisiklet dostu şehrimizde, pedallarımızı bu sefer Adapazarı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına çevirdik. Bizlere bu güzel şehri emanet eden ecdadımıza sonsuz saygıyla” diye konuştu.



Etkinlikler gün boyu sürdü

21 Haziran etkinlikleri gün boyu şehrin farklı noktalarında devam etti. Halit Molla’nın kabri başında anma programı, Türk Yıldızlarının selamlama gösterisi, Kurtuluş Sergisi, 100. yıl anısına kahramanlık türküleri, kurtuluş yürüyüşü ve salası, mehteran gösterisi ve esnaf selamlamanın yapıldığı etkinlikler, bisiklet turu ile devam etti. Kurtuluş Etkinlikleri, şehitler anısına mevlidi şerifle programlar nihayete erecek.

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