Adnan Menderes Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor

Serdivan Belediyesi asfalt sezonunun açılması ile birlikte ilçe genelinde çalışmalara başladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 20212022 yılı asfalt çalışmaları bilgilendirme toplantısı sonrası ekipler Yazlık Adnan Menderes Caddesi’nde modernizasyon işlemlerine start verdi. Adnan Menderes Caddesi’nde yağmur suyu ve altyapı çalışmalarının tamamladığını belirten Alemdar, asfalt serimine de altyapı işlemlerinin bitmesi ile birlikte başlandığını ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

2 bin 400 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki cadde asfaltlama işlemlerinin tamamlanması ile birlikte modern görünümüne kavuşacak. Adnan Menderes Caddesi’ndeki işlemleri yerinde inceleyen Başkan Yusuf Alemdar buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekiplerin ara sokaklarda kazıma ve düzeltme işlemlerine başladığı Otuzikievler Mahallesi’ndeki ara sokakların da sıcak asfaltla yenileneceğini belirtti.

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