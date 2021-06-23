Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası Tutuklu sanık: “Biz şanı ve şerefi için yaşayan insanlarız azda olsa bir ceza olursa bu benim idamım olacaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası Tutuklu sanık: “Biz şanı ve şerefi için yaşayan insanlarız azda olsa bir ceza olursa bu benim idamım olacaktır”

İHA

Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası Tutuklu sanık: “Biz şanı ve şerefi için yaşayan insanlarız azda olsa bir ceza olursa bu benim idamım olacaktır”

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki Tarikatı'nın sözde lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban’ın davasında karar çıktı. Tutuklu sanık hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
12 yaşındaki kız çocuğuna istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan Eyüp Fatih Şağban’ın davasının 4’üncü celsesi sabah saatlerinde Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 'Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı' suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, 'Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen davanın 4’üncü duruşması görüldü. Davaya, Fatih Şağban tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yönetimiyle katılırken taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını, ‘çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraatını istedi. Müşteki avukatları ise mütalaaya kısmen katıldıklarını, beraate yönelik görüşe katılmadıklarını belirterek, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi.
Duruşma sırasında söz hakkı alan tutuklu sanık Eyüp Fatih Şağban, “Şahsımın mağdur edilmesinin adaletinize uymayacağını ümit ediyorum ve beraatimi talep ediyorum. Biz şanı ve şerefi için yaşayan insanlarız azda olsa bir ceza olursa bu benim idamım olacaktır. Biz Sakarya’yı tüm dünyaya tanıtırken bu komploya düşürülmek çok kötü ve bu komplo ortaya çıktığı için burası bana 5 yıldızlı bir otel geliyor. Tüm savunmalarımı tekrar ederek beraatimi talep ediyorum” dedi.
Söz alan sanık avukatı ise sanığa iftiraların atıldığını belirterek ve sanığın cinsel istismarla herhangi bir dahli olmadığını ifade ederek sanığın tahliyesini talep etti. Sanık ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti ise sanık Eyüp Fatih Şağban’ı ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl 5 ay, ‘çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan beraatine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava sonrası UCİM’den açıklama
Öte yandan, kararı verilen dava sonrası adliye girişinde basın açıklamasında bulunan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuklara yapılan tacizlerin sonuna kadar karşısında olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, “Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu mücadelede 10 yaşında kahraman bir çocuk bir cinsel istismarcıya sesini çıkartarak, “Bu istismarcı bana nitelikli olarak istismarda bulunmaya çalıştı” dedi. Bu çocuk kahraman bir çocuk bugün bu istismarcı 10 yıl 5 ay ceza aldı. Ve biz bu alınan cezayı yeterli bulmuyoruz çünkü bu sanık çocuğu bir odaya alarak ve kapıyı kilitleyerek nitelikli olarak cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Çocuklar bize emanettir dediğimiz yerde hangi delikanlı bunu bir çocuğa yapar. Bu hem alçaklık hem de namussuzluktur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi Yağış öncesi oluşan fırtına zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi Yağış ...
Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası (2)
YEREL HABERLER Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay ...
Geleneksel çocuk oyunları, bu proje ile yeniden gün yüzüne çıkıyor “Mahallemde Oyun Var” projesi pilot okullarda uygulanmaya başladı Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: “İnsanlar içindeki çocuğu öldürmemeli”
YEREL HABERLER Geleneksel çocuk oyunları, bu proje ile yeniden gün ...
Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay ...
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar: “Sizin istemediğiniz bir planlamayı biz asla hayata geçirmeyiz”
YEREL HABERLER Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar: “Sizin ...
Büyükşehir’den YKS’ye ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den YKS’ye ücretsiz ulaşım
Tinerin patlaması sonucu yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Tinerin patlaması sonucu yaralanmıştı, hastanede ...
Aracın motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Aracın motor kısmında çıkan yangın büyümeden ...
Davetsiz misafir artık ait olduğu yerde Yavru sansar bulunduğu yerden kurtarıldı
YEREL HABERLER Davetsiz misafir artık ait olduğu yerde Yavru sansar ...
Üvey kızını darp ederek öldürdüğü iddia edilen şahıs hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor Esma Asel Kolat davası 5 Ekim tarihine ertelendi
YEREL HABERLER Üvey kızını darp ederek öldürdüğü iddia edilen şahıs ...
Sakarya’da 5 ayrı adrese operasyon: Çok sayıda silah ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya’da 5 ayrı adrese operasyon: Çok sayıda silah ...
Esnaf destekleri için başvurular başladı
YEREL HABERLER Esnaf destekleri için başvurular başladı
SGK Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaların yüzde 60’ı tamamlandı
YEREL HABERLER SGK Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaların yüzde 60’ı ...
Adnan Menderes Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Adnan Menderes Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
Sakarya'da 19 yılda sağlığa 1 milyar 96 milyon liralık yatırım AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, basın mensuplarıyla bir araya geldi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz: “Türkiye’de 2. Acil Durum Hastanesi Sakarya’ya yapılacak”
YEREL HABERLER Sakarya'da 19 yılda sağlığa 1 milyar 96 milyon ...
Sakarya Üniversitesinden ilk yüz yüze mezuniyet
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesinden ilk yüz yüze mezuniyet
Tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı Babasını yaralayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır ...
Sakaryaspor’un yeni başkanı Cumhur Genç oldu Gerçekleşen oylamada Cumhur Genç, 4 oy farkla başkan seçildi Tekrardan başkanlık koltuğuna oturan Cumhur Genç: “Öncelikli hedefimiz; Sakaryaspor’un 4 senedir Play-Off’lar da yaşamış olduğu yıkıntıyı bu şehirden kaldırmak”
YEREL HABERLER Sakaryaspor’un yeni başkanı Cumhur Genç ...
Adapazarı’nda pedallar kurtuluş için çevrildi
YEREL HABERLER Adapazarı’nda pedallar kurtuluş için çevrildi
Adapazarı’nda kurtuluşun 100. yılında coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Adapazarı’nda kurtuluşun 100. yılında coşkulu kutlama
Adapazarı Belediyesi’nde kahramanlık türküleri
YEREL HABERLER Adapazarı Belediyesi’nde kahramanlık türküleri
SUBÜ ‘YÖKAK’ değerlendirmesine hazırlanıyor
YEREL HABERLER SUBÜ ‘YÖKAK’ değerlendirmesine hazırlanıyor
15 gündür merak ediyorlardı, gerçeği çatıya çıkınca öğrendiler Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi 3 baykuş yavrusu çıktı Baykuş yavrularını bulan ev sahibi Hasan Elmacı: “Nefes alır gibi geceleri devamlı ses yapıyorlardı”
YEREL HABERLER 15 gündür merak ediyorlardı, gerçeği çatıya çıkınca ...
Sakarya Üniversitesinden küresel başarı
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesinden küresel başarı