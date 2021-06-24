Babasını bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı Baba yaşam mücadelesi veriyor, çocuğu cezaevine gönderildi

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Vakıfkent Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba E.S. ile oğlu E.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda oğlu, babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı baba E.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından babasını yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilirken ağır yaralanan babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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