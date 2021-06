Sakarya'da düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası tanıtıldı

Alişan KOYUNCU/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 2331 Ekim'de düzenlenecek olan BMX Dünya Şampiyonası ile diğer bisiklet organizasyonlarının tanıtımını yaptı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sportif etkinliklerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Uluslararası bisiklet organizasyonlarıyla ortak projeler üretiyoruz. Bizi en çok heyecanlandıran BMX Dünya Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi´nde 2331 Ekim'de düzenlenecek olan ve dünyanın birçok ülkesinden 200 sporcunun katılarak pedal çevireceği BMX Dünya Şampiyonası, Sakarya MTB Cup ve Dağ Bisikleti Maraton Serisi organizasyonlarının tanıtımını yaptı. Şampiyonaların düzenleneceği alan olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi´nde düzenlenen törene Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Dünya Bisiklet Birliği Temsilcisi Ferhad Aliyev ve çok sayıda sporsever katıldı. İlk olarak gösterilerle başlayan tanıtımda sahne alan bisikletli ve patenli sporcular yaptıkları akrobatik hareketlerle beğeni topladı.

'SAKARYA BİSİKLET SPORUNUN KALBİ OLACAK'

Sakarya´nın önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projelerle gerçek bir bisiklet şehri olacağına vurgu yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Uluslararası bisiklet organizasyonlarıyla iş birliği içerisinde pek çok bisiklet projesi üretiyoruz. Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve 2020 Dağ Bisikleti Dünya Maraton Şampiyonası´nı üstlendik. Bu yıl Dağ Bisikleti Maraton Serisinin bir etabı burada oynanacak. Bunun dışında Sakarya MTB Cup yine burada düzenlenecek. Son olarak da bizi en çok heyecanlandıran BMX Dünya Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacağız. Şampiyonalar ve yarışmalar dışında festivaller, fuar organizasyonları ve çeşitli etkinliklerle sonbahar aylarında Sakarya gerçekten de `Bisiklet Şehri´ olacak. Bisiklet sporunun kalbi 2021 yılında Sakarya´da atacak. Sizleri bu uzun soluklu ve heyecanlı etkinliklerde mutlaka görmek istiyoruz. Dünya şampiyonasının, şampiyona yarışlarının, festivallerin, fuar organizasyonlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'HER GEÇEN GÜN BİSİKLETE VERİLEN ÖNEM ARTIYOR'

Bisiklet sporunun öneminin artarak devam ettiğini ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, şöyle konuştu:

"Her geçen gün bisikletin önemi ve kıymeti artarak devam ediyor. Bisiklet bir yaşam biçimi oldu. Ayakta durduğunuz sürece yaşıyorsunuz, bisiklette de pedal çevirdiğiniz sürece bisikletin üzerinde kalabiliyorsunuz. Her gün mutlaka bisiklete binmek lazım. Sakarya bu anlamda bisiklete önem veren şehirlerin başında geliyor. Bu süreçte bu tür organizasyonların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

BİSİKLET KULLANICILARINA ÖZEL 'MOLA KIRAATHANESİ' AÇILDI

Düzenlenen tanıtım toplantısından önce Ayçiçeği Bisiklet Vadisi´nin bulunduğu alan üzerinde bisiklet kullanıcılarına özel olarak tasarlanan `Mola Kıraathanesi´nin açılışı yapıldı. Bisiklet kullanıcılarının rahatça vakit geçirip, ihtiyaç giderebileceği bir ortamı hizmete sunduklarını belirten Başkan Ekrem Yüce, bu tür projelerin devamının geleceğini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU

