Doktor adayları coşkuyla mezun oldu Öğrenimlerinin son senesinde pandemiyle savaşan doktor adaylarının mezuniyet heyecanı SAÜ’de pandemi sonrası ilk yüz yüze mezuniyet töreni 108 tıp öğrencisi sağlık ordusuna gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor adayları coşkuyla mezun oldu Öğrenimlerinin son senesinde pandemiyle savaşan doktor adaylarının mezuniyet heyecanı SAÜ’de pandemi sonrası ilk yüz yüze mezuniyet töreni 108 tıp öğrencisi sağlık ordusuna gönderildi

İHA

Doktor adayları coşkuyla mezun oldu Öğrenimlerinin son senesinde pandemiyle savaşan doktor adaylarının mezuniyet heyecanı SAÜ’de pandemi sonrası ilk yüz yüze mezuniyet töreni 108 tıp öğrencisi sağlık ordusuna gönderildi

– Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) eğitim gören ve uygulamalı şekilde hastalara bakmaya devam ederek pandemi servislerinde çalışan 108 öğrenci Tıp Fakültesinden yüz yüze gerçekleştirilen coşkulu törenle mezun oldu. Törende doktor adaylarına öğütler veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Mesleğinizi yaparken ne olur kimsesiz, fakirfukara ve öksüzün hakkını koruyun. Kimsesizlere kimse olun. Mesleğinizi yaparken Allah’tan başka kimseden de hiçbir şükran beklemeyin” ifadelerine yer verdi.
SAÜ’de eğitim gördükten sonra uygulamalı şekilde hastalara bakmaya devam ederek pandemi servislerinde çalışan ve korona virüs aşısı olan 108 tıp fakültesi öğrencisi pandemi sonrasında ilk kez yüz yüze törenle mezun oldu. Üniversitenin stadyumunda gerçekleşen mezuniyet törenine; Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Prof. Dr. Temel Gürdal, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler ve yakınları katıldı. Canlı müzik dinletisiyle başlayan tören İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile devam etti. Açılış konuşmasının ardından bölümünü birincilikle bitiren ve doktor ünvanı kazanan Sümeyye Karapınar, başarı öyküsünden söz ederek törende bulunanlara duygusal anlar yaşattı.

Bizler bugün hekim olmanın mutluluğu, heyecanı ve gururu içerisindeyiz
Sakarya Üniversitesi 20202021 eğitim ve öğretim yılı Tıp Fakültesi bölüm birincisi Dr. Sümeyye Karapınar, “6 yıllık serüvenimizin sonuna geldik. Bizler bugün hekim olmanın mutluluğu, heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Bu zorlu serüvende, bize iyi hekim olmak yönünde büyük emeği geçen, ufkumuzu genişleten, bize örnek olan, kapılarını bize hep açık tutan, bildikleri ve yetenekleri karşısında hayretler içerisinde kaldığımız, sorularımız ile meraklarımızı hep sabırla karşılayan çok değerli hocalarıma şahsım ve bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kimsesizlere kimse olun
Tıp Fakültesinden mezun olan öğrencilere öğütlerde bulunan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Üniversite yönetiminden bize mezuniyet töreni yapmalarını rica ettik. Pandemi dönemi olduğunu söylediler, bizde dedik ki; bizim 6’ncı sınıflarımız bir yıldır hastanın başındaydı zaten, korona varken çalışıyorlardı ve biz bu mezuniyet törenini istiyoruz. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan olmak üzere bize bugün bu mezuniyet törenini yapmak için ellerini taşın altına koydular. Üniversite yönetimine teşekkür ediyorum, bugün ki bu töreni organize ettikleri için. Değerli meslektaşlarım, artık hekimsiniz. Önünüzde uzun bir yol ve bu yolda sizden görev bekleyen insanlar var. Mesleğinizi yaparken ne olur kimsesiz, fakirfukara ve öksüzün hakkını koruyun. Kimsesizlere kimse olun. Mesleğinizi yaparken Allah’tan başka kimseden de hiçbir şükran beklemeyin. Mesleğinizi yaparken hep şüpheci olun, bir hasta ile karşılaştığınızda hep acaba sorusunu sorun” diye konuştu.

Sağlık ordusuna katılacak hekimlerimize inancımız tam
Öğrencilerin aşı olmalarından ve yüz yüze eğitim görmelerinden dolayı töreni gerçekleştirdiklerini belirten SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, “Bu sene sevinçliyiz fakat sevincimiz biraz buruk. Bunun temel nedeni de mezuniyet törenini maalesef tüm mezunlarımıza şuan için yayamadık. Fakat tıp fakültesi öğrencilerimizin özellikle son sınıf öğrencilerimizin yüz yüze eğitim görmesi bu dönem için ve bunun yanında hepsinin aşı süreçlerinin tamamlanmasından dolayı bu şekilde mezuniyet töreninin yapılması üniversitemiz açısından herhangi bir endişe oluşturmadığı için törenimizi yapmaya karar verdik. Umuyoruz ki aşı uygulaması 18 yaşa kadar indirildiği içinde diğer mezunlarımızın da törenlerini en kısa sürede yine yüz yüze yapma şansına sahip olabiliriz. Aldıkları eğitimin bir sonucu olarak bugün sağlık ordusuna katılacak olan 108 genç hekimimiz topluma en iyi şekilde hizmet edecektir, buna inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Kahraman sağlık ordusuna bir bölük daha gönderiyoruz
Törende konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bir eğitim günlüğünün sonu, hayata başlamanın başı bugünün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim kahramanlarımız tekti. Biz güvenlik kuvvetlerimize, askerlerimize kahraman derdik. Ama bu orduya bir ordu daha katıldı. O ordu da; kahraman doktorlarımız, kahraman sağlık çalışanlarımız. Hepinizi tebrik ediyorum, bugün bu sağlık kahraman ordusuna bir bölük daha gönderiyoruz. Bölüğümüz hayırlı olsun, inşallah. Hayırlı hizmetler diliyorum” şeklinde konuştu.

Ülkenin göz aydınlığı
Mezun olan öğrencilere hitap eden Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, “Bu evlatlarınız doğduğunda, sizin kucağınıza geldiğinde bir göz nuru bir göz aydınlığı dilendi. Hepinizin gözü ışıl ışıldı. Gerçekten göz aydınlığıydı sizler için. Bugün hepsi bir doktor olarak artık Sakarya’nın ve bu ülkenin göz aydınlığı, ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boğulma şakası dalgıç polislerini de harekete geçirdi Gençlerin şakası sonrasında deniz karış karış arandı 2 saatlik süren çalışma sonrasında herhangi bir bulguya rastlanmadı
YEREL HABERLER Boğulma şakası dalgıç polislerini de harekete ...
Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını ...
BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “BMX Dünya Kupası’na da ev sahipliği yapacağız"
YEREL HABERLER BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu ...
Sakarya'da düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası tanıtıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası ...
Otomobil alev alev yandı Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı Alev topuna dönen araç ...
D100 karayolunda kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER D100 karayolunda kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ...
Asfalt sezonu dualarla açıldı
YEREL HABERLER Asfalt sezonu dualarla açıldı
Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık kamerada Güpegündüz bahçedeki halıyı çalarak uzaklaştı
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık ...
Babasını bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı Baba yaşam mücadelesi veriyor, çocuğu cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Babasını bıçakla ağır yaralayan şüpheli ...
Özel gereksinimli gence sürpriz doğum günü Belediye Başkanı Kılıç ve polis ekipleri Aytaç’ı sevindirdi
YEREL HABERLER Özel gereksinimli gence sürpriz doğum günü Belediye ...
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü Aracın deposuna takılı olan pompayı fark etmeden harekete geçti Bir anda fırlayan yakıt pompası gencin kafasına çarptı O anlar saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü Aracın ...
3 gencin boğulduğu ihbarı üzerine 3 saat arama yapıldı  
YEREL HABERLER 3 gencin boğulduğu ihbarı üzerine 3 saat arama ...
Suda yapılan şaka karakolda bitti Denizin içinde ‘İmdat boğuluyorum’ diye bağırınca olanlar oldu Saatlerce denizde arama yaptılar
YEREL HABERLER Suda yapılan şaka karakolda bitti Denizin içinde ...
Aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi
YEREL HABERLER Aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle ...
Seyir halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Yüce’den Sakarya’yı dinledi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Yüce’den Sakarya’yı ...
Büyükşehir Alancuma Mahallesi’nde deplase çalışmalarını başlattı
YEREL HABERLER Büyükşehir Alancuma Mahallesi’nde deplase ...
SGB’den İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama
YEREL HABERLER SGB’den İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama
Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası Tutuklu sanık: “Biz şanı ve şerefi için yaşayan insanlarız azda olsa bir ceza olursa bu benim idamım olacaktır”
YEREL HABERLER Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat ...
Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi Yağış öncesi oluşan fırtına zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi Yağış ...
Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası (2)
YEREL HABERLER Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay ...
Geleneksel çocuk oyunları, bu proje ile yeniden gün yüzüne çıkıyor “Mahallemde Oyun Var” projesi pilot okullarda uygulanmaya başladı Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: “İnsanlar içindeki çocuğu öldürmemeli”
YEREL HABERLER Geleneksel çocuk oyunları, bu proje ile yeniden gün ...
Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Sözde şeyhe cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay ...
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar: “Sizin istemediğiniz bir planlamayı biz asla hayata geçirmeyiz”
YEREL HABERLER Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar: “Sizin ...