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Ahilik pilavında bir araya geldiler

İHA

Ahilik pilavında bir araya geldiler

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesi kapsamında ahilik pilavı dağıtıldı.
Arif Nihat Asya Yurdu Müdürlüğü'nce Serdivan Gençlik Merkezi'nde iki önce gerçekleştirilen programda, mahalle halkı ile iş insanları bir araya gelerek, ahilikle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Programda konuşan iş insanı Metin Yeniçeri, kişinin yaptığı işi önce kendisinin beğenmesi, daha sonra müşteriye vermesi gerektiğini belirtti. Dürüst ve ahlaklı olunması gerektiğini vurgulayan Yeniçeri, sanayide insana ihtiyaçların olduğunu kaydetti.
KYK Arif Nihat Asya Yurt Yönetim Memuru Melek Gündüz, “Biz bu programda geçmişe iz geleceğe biz projesi kapsamında düzenledik. Ahilik kutlamaları nedeniyle Arif Nihat Asya Yurt Müdürlüğü olarak Serdivan ilçesinde bulunan iki iş insanımızı konuk ettik. Mahalle halkımızı da bir araya getirerek, iş insanlarımızın iş deneyimlerinden, iş yaşantılarından gelmiş deneyimlerinden, geçmişlerinden bu güne kadar nasıl geldikleri hakkında bilgiler vererek, buradaki halkımızı bilgilendirmek, geçmişlerinden faydalandırmak istedik ve böyle bir program gerçekleştirdik” dedi.
İş insanı Metin Yeniçeri, “Verdiğimiz bilgileri inşallah halkımız almıştır. Yapmış olduğunuz işi önce Allah beğenecek, sonra kendin beğeneceksin müşterine vereceksin. Dürüst olacaksın, ahlaklı olacaksın geri kalanı zaten kendiliğinden geliyor. Ahilik memleketimize, vatanımıza memleketimizin kalkınması için çalışmak faydalı olmak yapmış olduğun işi müşterinin önüne sunduğun zaman müşterinin beğenmesi ve memlekete katkı sağlamak. Çıraklık olayı şu anda tamamen bitti. İnsanlar hep işsizlik var işsizlik var diyor ama işsizlik yok aslında, iş beğenmemezlik var. Sanayide şu anda her bölümden adama ihtiyacımız var ama iş beğenmemezlik var. İnsanlar temiz elbiselerle, pis işe girmeden masa başında çalışıp para kazanmak istiyorlar öyle bir kanun yok, insanlarımız sanayiye gelecek mesleğini eline alacak istediği yerde iş bulacak. İnşallah verdiğimiz bilgileri halkımız anlamıştır ve almıştır. Çocuklarını sanayiye versinler eğitsinler iş sahibi olsunlar” diye konuştu.
İş insanları olarak personele ihtiyaçları olduğunu aktaran Hasan Filiz, “Her şeyden evvel dürüstlük yardımlaşma, yardım severlik ve bu konuda mümkün olduğu kadar yapacakları işleri düzgün yapmaları zamanında iyi güzel kaliteli ve zamanında yapmaları çalışkan olmalarını istiyoruz. Bizler iş insanları olarak personele ihtiyacımız var, onun için tüm ailelerden isteğimiz çocuklarını hem okutsunlar hem bir meslek sahibi olmaları acısından genç yaşta sanayiye gönderip üretim konusunda ülkeye katkıda bulunmalarını öneriyorum” şeklinde konuştu.
Ev hanımı Hatice Güler ise, “Buraya gelip, iki çocuk annesi olarak gerçekten kendi adıma çok şey öğrendim, çocuk büyüten bir anne olarak çocuklarımıza aşırı şevkat göstermenin onların hayattan koparmış olduğunu gördük. İşin mutfağından gelen insanları görünce, iş ahlakı ile büyüyen insanları görünce biz çocuklarımıza tek bir şeyi odaklanarak, teorik bilgilerle büyüterek okula odaklanarak aslında onları hayattan biraz daha soyutlayarak büyüttüğümüzü fark ettim. Küçükten hem meslek edinme adına hem de, meslek ahlakını öğrenme adına, çocuklarımızı iş sahalarına verirsek iş sahalarında yetişirse iş ahlakını daha iyi öğreneceklerini düşünüyorum. Yaşamanın zahmetini görebileceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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