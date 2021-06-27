Erenler’de cadde ve sokaklar yenileniyor

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “2021 yılı içerisinde 2 caddemizi ve 57 sokağımızı asfalt, 75 sokağımızı ise kilitli parke ile yenileyeceğiz. Asfalt, tretuvar ve çevre düzenlemeleri ile cadde ve sokaklarımız yeni yüzüne kavuşacak” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Başkan Kılıç, 2021 yılı içerisinde Erenler ve Değirmen Caddeleri ile birlikte 57 sokağın asfalt, 75 sokağın ise kilitli parke ile yenileneceğini ifade etti. Başkan Kılıç, “Erenler ve Değirmen Caddelerimiz yenileniyor. SASKİ’nin alt yapı çalışmalarının ardından iki caddemiz elektrik kablolarının da yer altına alınması ile asfaltlanarak, tretuvar ve çevre düzenlemeleri ile kısa zamanda yenilenecek. Bunlarla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz doğal gaz çalışmaları kapsamında bozulan yollarda yol bakım ve tamir çalışmalarını süratli bir şekilde sürdürüyor” diye konuştu.

Çalışmalarla birlikte sokakların yeni yüzüne kavuştuğunu aktaran Başkan Kılıç, “SASKİ Hacıoğlu Mahallemizin ikinci etabında ve Erenler Merkez Mahallemizin sokaklarında alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt ve tretuvar çalışmalarımız devam edecek. İki mahallemizde 57 sokağımız asfalt ile yenilenerek tretuvar ve çevre düzenlemeleri ile yeni yüzüne kavuşacak” şeklinde konuştu.

2021 yılının devamında gerçekleşecek olan kilitli parke çalışmaları hakkında da detaylı bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç, “Erenler’imizin sokaklarını ve caddelerini yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçe genelinde 75 sokağımızda 52 bin 500 metrekarelik alanda ekiplerimiz kilitli parke çalışması gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

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