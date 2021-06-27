Otuzikievler’de hummalı çalışma

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Otuzikievler Mahallesi’ndeki ara sokakları asfalta hazırlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından modernize edilen Beşköprü Caddesi’ne bağlanan ara sokaklar Serdivan Belediyesi ekipleri tarafından asfalt öncesi kazıma ve düzeltme çalışması ile sıcak asfalta hazır hale getiriliyor. Asfalt sezonun başlaması ile birlikte çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek toplam 15 sokakta kazıma ve düzeltme işlemini tamamladı.

Serdivan Belediyesi‘nden yapılan açıklamada çalışmaların tamamlanması ile birlikte Beşköprü Caddesi’ne bağlanan tüm ara sokakların modernize edilerek araç trafiğine hazır hale getirileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.