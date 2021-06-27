Başkan Yüce: “Unkapanı Meydanı Sakarya’ya çok yakışacak”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından dönüşüm çalışmasına başlatılan Unkapanı Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Yüce, “Sakaryamızın merkezinde şehrimize yakışır yeni bir meydanı vatandaşlarımızla buluşturmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem dolmuş esnafımıza güzel bir durak, hem de vatandaşımız ve cami cemaatimiz için güzel bir yeraltı şadırvanı da yapıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından müjdelenen Unkapanı Meydanı’nda çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bin 500 metrekare alan üzerine yapılan dönüşüm çalışmalarını yüzde 65 oranında tamamladı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yeni bir yaşam merkezini Sakarya’ya kazandıracaklarını belirten Başkan Yüce, “Bölgede yeşili ve ferahlığı ile güzel bir meydan projesini hayata geçirecek, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında nefes alabilecekleri alanları artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamalarına devam eden Başkan Ekrem Yüce, “Meydanlar toplumların bir araya geldiği özel mekânlardır. Sakaryamızın merkezinde şehrimize yakışır yeni bir meydanı vatandaşlarımızla buluşturmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem dolmuş esnafımıza güzel bir durak, hem de vatandaşımız ve cami cemaatimiz için güzel bir yeraltı şadırvanı da yapıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın rahatça bir arada olabileceği, ağaçların gölgesinde dinlenebileceği ve nice anılar biriktireceği Unkapanı Meydanı ile şehir merkezimiz nefes alacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Çeşme Meydanı ve Soğanpazarı Caddesinde kaldırım ve aydınlatma yenilemesi yapıldı. Unkapanı Meydanında 206 adet fore kazık ve 96 adet Jet Grout olmak üzere zemin güçlendirmeleri tamamlandı. Binanın kaba inşaatında temel ve perde duvar işlemleri ekiplerimiz tarafından tamamlandı. Mekanik tesisat için gerekli imalatlar yapılıyor, sonrasında üst tabliye betonu dökülecek. Ardından meydan üstünde projeye uygun olarak zemin ve çevre düzenlemesi yapılacak. Çalışmalar yüzde 65 oranında tamamlandı” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.