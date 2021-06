Yağmursuyu suyu sorununu SASKİ çözüme kavuşturdu

Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi’nde her yağış sonrası Kızılcık Mahallesi üzerinden gelen yağmursuları nedeniyle oluşan su baskınları sorununu Sakarya Büyükşehir SASKİ, yağmur suyu deşarjı altyapı yatırımı ile çözüme kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karasu Karanlıkdere Mahallesi’nde her yağış sonrası Kızılcık Mahallesi üzerinden gelen yağmursuları nedeniyle oluşan su baskınları sorununu yağmur suyu deşarjı altyapı yatırımı ile çözüme kavuşturdu. Karanlıkdere Mahallesi Muhtarı Yılmaz Koca ise gerçekleştiren altyapı çalışmaları nedeniyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı’ya, SASKİ ve DSİ Müdürlerimize sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili SASKİ’den yapılan açıklamada, “Şehrimizin her bölgesinde güçlü ve sağlam altyapı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan gelen altyapı sorunlarıyla ilgili şikayet ve taleplerini de dikkate alıyoruz. Karasu ilçemizin Karanlıkdere Mahallesi’nde her yağış sonrası Kızılcık Mahallesi üzerinden gelen yağmursuları nedeniyle mahalle içi yolların sular altında kaldığı, bu nedenle 25 yıllık Karanlıkdere Çark Cami’sinin ciddi oranda zarar gördüğü, bölgedeki yağmursuyu tahliyesinin çözüme kavuşturulması yönünde vatandaşlarımızdan talepler alıyorduk. Ekiplerimiz bu hususta bin milimetre çapında 70 metre beton boru Karanlıkdere deresine döşenerek yağmursularının buraya tahliye edilmesini sağladı” ifadelerine yer verildi.

