Maganda kurşununun isabet ettiği gencin babası ve site sakinleri konuştu “Düğünleri de, eğlenceleri de başlarına yıkılsın” “O insan bir tabancayla kendini mutlu hissediyor, burada kaç tane aile gözyaşı döküyor” “Zıplasınlar, oynasınlar, takla atsınlar ama havaya ateş etmesinler” Olayın meydana geldiği basketbol sahasında toplanarak duruma tepki gösterdiler

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla basketbol oynarken yorgun merminin isabet etmesi neticesinde yaralanan 15 yaşındaki gencin babası Emre Çıkınoğlu, “Silah sahibi olması gerekenler sadece güvenlik güçleri, artık gerçekten bir sağduyuya sahip olmamız gerekiyor. 21’nci yüzyıldayız, insanların kendisine silahtan başka bir merak bulmasının zamanı geldi” dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca’nın Rüstempaşa Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin basketbol sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Eren Çıkınoğlu, arkadaşlarıyla basketbol oynadığı esnada bir anda yere yığıldı. Eren Çıkınoğlu’nun ensesinden kan aktığını gören arkadaşları ve site sakinleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 15 yaşındaki gencin ense bölgesinden yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çıkınoğlu daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



"Maganda kurşunun isabet ettiği çocuğun babası ve site sakinleri konuştu"

Maganda kurşunuyla ağır yaralanan gencin babası ve site sakinleri bir araya gelerek yaşanan olaya tepki gösterdi. Olayın yaşandığı basketbol sahasında bir araya gelen site sakinleri; düğün, sünnet ve benzeri etkinliklerde bölgede havaya silah sıkıldığını ve bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Yorgun mermiye hedef olan 15 yaşındaki Eren’in babası Emre Çıkınoğlu, “Kendisi basketbol sahasında potanın altında arkadaşlarıyla oynarken bir çığlık atarak yere yıkılıyor. Mermi vücuduna giriyor ve akciğerlerini sıyırarak, diyaframın üst kısmında duruyor. Diğer oğlum beni evden çağırıyor o esnada, baba koş Eren sahada nefes alamıyor diye. Hemen buraya geliyorum bende o esnada sağ olsun komşularımız ambulansı aramışlar. Daha sonra beraber Sapanca İlçe Hastanesine gidiyoruz. Oradaki röntgen sonucunda vücutta yorgun mermi olduğu fark ediliyor. Bizi hızlıca Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulans ile sevk ettiler. Orada çekilen tomografi sonucunda durumunun ciddi olduğu anlaşılıyor. Gece boyunca durumunun stabil hale gelebilmesi için doktorlar çaba gösterdiler. İlk 8 saatin çok kritik olduğu söyleniyor ama hala 72 saat hastanede kalacak, daha henüz 24 saati tamamlamadı. Çok şükrü 12 saatin sonunda Göğüs Cerrahi doktor bey çıkıyor ve bize iyi haberi veriyor. Durumunun kontrol altına alındığını, hayati tehlikesinin geçmiş olduğunu söylüyor” dedi.



"Eline silah alıp ateş ederek neyi gösterişini yapmış oluyor"

Bugün kendi çocuğunun başına gelen olayın sokakta yürüyen herhangi bir kişinin de başına gelebileceğine dikkat çeken Çıkınoğlu, “Çok kötü bir olayı şanslı bir şekilde kapatıyoruz. Bu bugün benim çocuğumun başına geldi ama bu sitede o anda bu sahada 20 tane daha çocuk oynuyordu, herhangi bir farklı kişinin de başına gelebilirdi. Ben merak ediyorum; eline silah alıp havaya ateş açıp, 14 yaşında çocuğu vuran kişi neyin gösterişini yapmış oluyor? Silah sıkmak isteyen kişi bir dahaki sefere kendi ayağına saydırsın, benim oğlumu veya başkasının çocuğunu vurmasın. Bu işi sağduyulu bir şekilde çözemeyecekse, kendini vurarak işaretlesin bizde kimin maganda olduğunu gerçekten net olarak görelim” diye konuştu.



"Silah sahibi olması gerekenler sadece güvenlik güçleri"

Olayın hiçbir açıklaması olmadığını ve sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade eden Emre Çıkınoğlu, “Polis ekipleri buraya gelerek tanıkları dinledi ve notlarını aldı, merminin vücuda giriş açısına bağlı olarak geldiği yön ve mesafe kapsamında incelemelerini başlattılar. Silah sahibi olması gerekenler sadece güvenlik güçleri, artık gerçekten bir sağduyuya sahip olmamız gerekiyor. 21’nci yüzyıldayız, insanların kendisine silahtan başka bir merak bulmasının zamanı geldi. Masum insanın hayatına mal olacak bir hareketin hiçbir açıklaması yok, biz site olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu bireysel bir olay değil, bizim uğraşımızda kişisel bir intikam değil. Bu ve benzer olayların hayatımızdan çıkması için ne yapılması gerekiyorsa yapma arzusundayız” şeklinde konuştu.



"Ne olduğunu anlayamadık yere düştü"

Basketbol sahasında oynarken arkadaşının bir anda yere yığıldığını aktaran Kaan Barut, “Burada arkadaşlarımızla birlikte basketbol oynuyorduk. Ben potanın altındayken, kendisi potaya bakıyordu ve bir anda canım acıyor diye bağırmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık, yere düştü. Yanına gittiğimizde boynunda kan vardı. Daha sonra ilkyardım gerçekleştirerek ambulansı aradık. Ambulans geldi ve hastaneye götürülünce kurşun olduğu ortaya çıktı” şeklinde konuşurken diğer bir arkadaşı Emir Malkadı ise, “Daha kötüsü de olabilirdi, arkadaşımız ölebilirdi, her gece burada ateş ediyorlar. Faillerin biran önce bulunarak cezaevine gönderilmesini istiyoruz. Arkadaşımız büyük bir tehlike atlattı, kafasına isabet edebilirdi kurşun ve ölebilirdi” ifadelerini kullandı.



"Zıplasınlar, oynasınlar, takla atsınlar ama havaya ateş etmesinler"

Site sakinlerinden Ali Barut, “Potanın atlında uğraşırken arkamızdan bir ses geldi. Döndüğümüzde çocuk yerdeydi. Öncelikli olarak kramp girdiğini düşündük eliyle omzunu tutuyordu. Yanına gittiğim esnada kan akıyordu. Hemen elimle tampon yaptım ve sağlık ekiplerine haber verdik. Düğün gibi cemiyetlerde hava ateş edilmezse çok daha iyi olur. Havaya ateş edildiği zaman insanların bir yeri gelişmiyor. Zıplasınlar, oynasınlar, takla atsınlar ama havaya ateş etmesinler” dedi.



"O insan bir tabancayla kendini mutlu hissediyor, burada kaç tane aile gözyaşı döküyor"

Site sakinlerinden avukat Koray Atmanoğlu, “Burada yaşadığımız durum aslında büyük bir trajedi. 30 sene evvel burada bu silahlar sıkılıyordu ama bizler onlardan koruna biliyorduk. Şimdi ise kapımızın önünden geçerken durup öyle ateş ediyorlar. Biz polis ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Son derece ilgiliydiler ama onların elinde hiçbir imkan yok. Bu iş polislerle değil halkın bilinçlendirilmesiyle olacak bir şey o silah satışlarının bir şekle gelmesi lazım. Çok can yanıyor, orada birçok küçük çocuk vardı. Oyun oynayan, yürüyen ve bisiklet sürmesini öğrenen çocuklar var bunun önüne geçilmesi lazım daha kaç can yanacak. O insan bir tabancayla kendini mutlu hissediyor, burada kaç tane aile gözyaşı döküyor. Buna mani olmak lazım” diye konuştu.



"Düğünleri de, eğlenceleri de başlarına yıkılsın"

Yaralanan Eren’in yakını Hakkı Sunay da, “Eren’in ağabeyi, amcası, dayısıyım diyeyim ama ailemizin canı yandı. Bir serseri keyif alacak diye canımız yandı. Tabii ki yetkililer bunlarla savaşıyor ama bunu bir ülke problemi olduğunu, eğitim problemi olduğunu, insanlık dışı bir problem olduğunu kabul etmek zorundular ve bununla savaşmak zorundayız. Artık buna bir dur dememiz gerekiyor, artık insanların kendilerine gelmesi gerekiyor. Düğünleri de, eğlenceleri de başlarına yıkılsın bunu yapanların bizim canımız yandı” şeklinde konuştu.

Öte yandan, maganda kurşunun hedefi olan Eren’in ise, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasındaki tedavisi sürüyor.

