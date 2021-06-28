Kırsal mahallelerde yaya yolu çalışmaları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaya yolu imalatlarını tamamlamaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaya yolu imalatlarını tamamlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Adapazarı’na bağlı Doğancılar Mahallesi üzerinde bin 300 metrelik güzergahta başlatılan beton yaya yolu çalışmaları tamamlandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde hayata geçirilen yaya yolu imalatlarının devam edeceği belirtilerek, çalışmanın bölgeye hayırlı olması temenni edildi.
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