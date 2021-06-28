YKS’ya girecek öğrenciler için güzergah değiştiren şoför konuştu Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli şoför Yavuz Karanfil: “Kendi oğlum da benim gözümün önüne geldi. Aynısı onun başına gelebilirdi” “Öğrencileri bıraktıktan sonra içim rahat etmedi, okulun kapısına kadar giderek onlara içeriye kadar eşlik ettim”

Sakarya'da YKS’ya 30 dakika kaldığını söyleyen 3 genci yolculardan izin alarak güzergahını değiştirip sınava yetiştiren Büyükşehir Belediyesi’nde görevli şoför Yavuz Karanfil, “O gün benim oğlumun da sınavı vardı. Kendi oğlum da benim gözümün önüne geldi. Aynısı onun başına gelebilirdi” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli şoför Yavuz Karanfil, otobüse binip YKS'ya 30 dakika kaldığını söyleyen 3 genci yolculardan izin alarak güzergahını değiştirip sınava yetiştirdi. Sabah sınav saatine yakın dakikalarda 9B numaralı YazlıkMaltepe arası çalışan otobüsün sürücüsü ile sınava geç kalan 3 öğrenci arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Serdivan’da otobüse binen 3 öğrenci, sınava 30 dakika kaldığını söyledi. Duruma kulak misafiri olan şoför Karanfil, merkez amirliğine telefon açarak güzergahı değiştirmek için izin istedi. Bu sırada yolculardan da mağduriyet yaşanmaması adına izin isteyen Karanfil, aracın yönünü değiştirdi. Dakikalar içinde yine Serdivan’da bulunan okula ulaşan belediye otobüsü, 3 öğrenciyi sınava saniyeler kala yetiştirdi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar sosyal medyada gündem oldu.



"Güzergahımı değiştirerek gençleri sınava girecekleri okula kadar bıraktım"

Güzergah değiştirerek öğrencileri sınav yerine bırakan ve vatandaşın büyük taktirini toplayan Yavuz Karanfil, “9B numaralı YazlıkMaltepe hattında çalışırken 3 genci panik halinde yolda gördüm ve yanlarında durarak nereye gideceklerini sordum. Bana yanlış okula geldiklerini söylediler. Bende onlara yardımcı olabileceğimi söyledim. Durumu hareket amirliğine bildirdim ve onayını aldım. Bu sırada otobüste yolcular da vardı, onlardan da bu husus konusunda rızalarının olup olmadığını sordum ve onlar da duyarlı davrandı. Bende güzergahımı değiştirerek gençleri sınava girecekleri okula kadar bıraktım. Bıraktıktan sonra içim rahat etmedi, okulun kapısına kadar giderek onlara içeriye kadar eşlik ettim. Geçtikten sonra da aracıma geri dönerek güzergahıma devam ettim” dedi.



"Kendi oğlum da benim gözümün önüne geldi"

Aynı gün oğlunun da sınava girdiğini belirten Karanfil, “Bu duruma öğrenciler çok teşekkür etti. O gün benim oğlumun da sınavı vardı. Kendi oğlum da benim gözümün önüne geldi. Aynısı onun başına gelebilirdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, amirlerim, yolcular ve öğrenciler de bana teşekkür etti. Ben de amirlerime, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve arayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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