Denizcilik MYO yeni binasına geçiyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun 20212022 Akademik Yılı ile birlikte yeni binasında eğitim ve öğretime devam edeceğini açıkladı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, beraberinde Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş ile birlikte Denizcilik MYO’nun yeni binasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Binanın kısa süre içerisinde tamamlanarak 20212022 Akademik Yılı ile birlikte eğitim ve öğretime açılması planlanıyor.

Denizcilik MYO’nun ilk akademik yılında öğrencilerle buluşamadığını ancak 27 Eylül’de başlayacak yeni dönemle birlikte bulaşacağını hatırlatan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Caferiye’deki TOKİ konutlarında bulunan okulu geçici olarak kullanmaya başlamıştık. Yeni binamızdaki inşaat faaliyetleri şu anda yüzde 80 seviyesine gelmiş durumda. Kapılar takılıyor, konferans salonunun kaplama ve tefrişat işlemleri gerçekleştiriliyor. Bahçe ve peyzaj düzenlemesi de başladı. Bina tamamlanıp bize devredildiğinde bizim de oluşturduğumuz kurumsal kimliğimiz doğrultusunda dokunuşlarımız olacak. Yeni akademik yılla birlikte öğrencilerimizi son derece donanımlı ve şık bir binada karşılamış olacağız” dedi.

İlçenin ilk üniversite öğrencilerini ağırlayacakları için heyecanlı olduklarını paylaşan Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, “Denizcilik Meslek Yüksekokulu sadece ilimizde değil bölgede de tek. Çok farklı noktalarda katkılar sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.



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