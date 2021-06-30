Bahçede otururken yorgun mermiyle yaralandı

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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, komşularıyla birlikte evinin bahçesinde oturan Erdal Akgül (51), bacağına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Ulaştırma Sokak´ta, gece saatlerinde komşularıyla birlikte evinin bahçesinde oturan Erdal Akgül´e yorgun mermi isabet etti. Bacağından yaralanan Erdal Akgül, yakınları tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Akgül, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Polis, ateş eden kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-06-30 10:25:19



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