Askeri kışlada göçük Bölgeye AFAD başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Elmas Ağa Kışlasında göçük meydana geldi. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi İkizce Osmaniye Mahallesi mevkiinde bulunan Elmas Ağa Kışlasında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre göçük, kışla içerisinde bir süre önce yapımına başlanılan istinat duvarında meydana geldi. Göçük esnasında bir işçinin toprak altında kaldığı öğrenilirken, bölgeye AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.