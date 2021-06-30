Sakarya Büyükşehir Kurban Bayramı öncesi seminerlerini sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri tarafından ‘Sokak Hayvanlarını Yasalara Uygun Canlı Toplama ve İlgili Mevzuatlar’ ile kurban bayramında yaşanabilecek kaçan kurbanlıkları yakalamak için ‘Kaçan Kurbanlık Yakalama’ konulu seminerler düzenlendi. 1 gün süren eğitimler sonunda personellere sertifikaları teslim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından her yıl Kurban Bayramı öncesinde ilçe belediyelerinde çalışan ekiplere kaçan kurbanların yakalanmasına yönelik eğitimler veriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir’e bağlı geçici bakımevinde sokak hayvanlarına zarar vermeden toplama, yaklaşma ve besleme gibi konular için ‘Sokak Hayvanlarını Yasalara Uygun Canlı Toplama ve İlgili Mevzuatlar’ ile kurban bayramında yaşanabilecek kaçan kurbanlıkları yakalamak için ‘Kaçan Kurbanlık Yakalama’ konulu seminerler düzenlendi.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan eğitim semineri ile beraber hayvanlarımız zarar görmeden toplanabilecekler. Böylelikle toplama esnasında yapılan yanlış uygulamalarında önüne geçilmiş olunacak. Bu eğitimler sayesinde Kurban Bayramı’nda yaşanılacak kazaları da minimuma indirmek hedeflenmektedir. Tüm ilçe belediyelerin sokak hayvanlarını toplama ekiplerine 1 gün süren eğitimleri sonucunda sertifikaları verilerek bilinçli görevliler oluşturulmuştur” denildi.

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