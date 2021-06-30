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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAÜ ile Doğru Tercih Programını ilki İletişim Fakültesi ile yapıldı

İHA

SAÜ ile Doğru Tercih Programını ilki İletişim Fakültesi ile yapıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Doğru Tercih programının ilk konuğu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel oldu. Programda fakültenin eğitim, staj imkanları, mezun istihdam olanakları, lisansüstü program bilgisi, akademik çalışmalar ve yaşayan kampüs hakkına bilgi aktarımı yapıldı.
2012 yılında kurulan İletişim Fakültesi 2013 yılında ilk olarak Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile öğrenci alımına başladığını ifade eden Dekan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, “Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi genç bir fakülte bugüne kadar 450 mezun verdik. Bu yılda 200 mezun vereceğiz yaklaşık 700750 mezunumuz var. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü devamında Gazetecilik ve İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrenci aldı ve bu sene Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüne 40 öğrenci alınacak bu yıl bin beş yüzden fazla öğrencimiz olacak” dedi.
Öğrencilerin önce neyi yapmak istediklerine karar vermesi gerektiğini söyleyen Dekan Adıgüzel, “Öncelikle Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesini tercih eden öğrencilerimiz ‘İyi ki gelmişim’ diyeceklerdir. Sakarya şehri, Ankaraİstanbul veya diğer büyük kentlerin imkanlarına sahip fakat handikapları hiç birini taşımayan bir kent. Üniversite olarak, Kampüs olarak zaten tartışılmaz. Bunun yanında SAÜ’de ki Öğretim üyelerinin gerçekten öğrencilere bir şey öğretebilmek çabası içerisindeyiz. Üniversitemiz hem fiziki olarak, içerik olarak birikim olarak gelecek yeni öğrencileri kucaklamaya hazır ve mevcut öğrencilere de en güzel şekilde iletişimin bütün alanlarıyla en iyi şekilde eğitim vermeye hazır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Öğrencilerimizi hayata hazırlayacak donanıma sahibiz
Sakarya Üniversitesinin diğer kurumlardan en büyük farkının öğrencilere ciddi derecede uygulama imkânı sunulduğuna değinen Prof. Dr. Adıgüzel, “Bu büyük bir fırsattır diye düşünüyorum büyük üniversitelerin birçoğunda mezun olmuş arkadaşlarımla karşılaşıyorum ‘Biz kamerayı tahtaya tebeşirle çizerek gördük eğitimi böyle aldık’ diyen arkadaşlarımız var kamera görmeden tripod taşımadan montaj masasına oturmadan mezun olan sinema televizyon öğrencileri var belki hala vardır bilmiyorum ama SAÜ’de durum öyle değil. Burada biz gerçekten yeter ki öğrenmek istesin, öğrenmek isteyen herkese iletişimin her alanıyla ilgili bütün donanımları sunacak kabiliyetimiz de var isteğimiz de var. Yeter ki öğrencilerimiz bizden bunu talep etsinler biz bunu vermeye hazırız arkadaşlarımızı hayata hazırlayacak donanıma sahibiz” şeklinde konuştu.

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