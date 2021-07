Kağıt gibi ezilen tankerden cansız bedeni yaklaşık 2 saat sonra çıkarıldı Feci kazada hayatını kaybeden sürücüden geriye eşyaları kaldı Otoyol Ankara istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor Araçların bölgeden kaldırılma çalışmaları sürüyor Tır şoförü İhsan Canpolat zincirleme kaza anını anlattı: “Otomobil önümde kaza yapınca durdum, o esnada tanker arkadan çarptı”

Sakarya TEM Otoyolu’nda 1 otomobil, 1 tır ve 1 tankerin karıştığı zincirleme trafik kazasında tıra adeta ok gibi saplanan tankerin sürücüsünün cansız bedeni, sıkıştığı yerden yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde çıkarıldı. Meydana gelen feci kazadan geriye, hayatını kaybeden sürücünün eşyaları kalırken otoyolda araçların yolda kaldırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G. idaresindeki 59 LT 217 plakalı Dacia marka otomobil Ankara istikametinde seyir halindeyken tekerinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette gelen ve yavaşlayarak duran İhsan Canpolat idaresindeki bir tavuk firmasına ait 10 ALN 14 plakalı tıra ise, arkasından gelen Cevat Topçu (45) idaresindeki 35 AJ 3702 plakalı tanker adeta ok gibi saplandı.

Meydana gelen kazada tanker sürücüsü adeta kağıt gibi ezilen aracın içerisinde sıkıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya ve Düzce’den çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce, trafik kontrollü şekilde sağlanırken araçta sıkışarak hayatını kaybeden tanker sürücüsünün cansız bedeni yaklaşık 2 saatlik çalışmalar sonrasında çıkartıldı. Savcı incelemesinden sonra Topçu’nun cansız bedeni Hendek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölgede oluşan kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan da görüntülendi. Hayatını kaybeden tanker sürücüsünden geriye kalan eşyalar ise yürekleri sızlattı. Kaza sonrası trafik kontrollü şekilde çift şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor.



Kaza anını anlattı

Öte yandan, TEM Otoyolunda bir kişinin öldüğü sıkışmalı trafik kazasında tankerin adeta ok gibi sapladığı tırın şoförü İhsan Canpolat, kaza anını anlattı. Önündeki otomobilin tekerinin patlaması neticesinde duran ve otomobile yardım etmek için tırdan indiğini belirten Canpolat, “Önümdeki otomobil lastiği patlaması sonrasında bariyerlere vurdu ve sağ şerit ile emniyet şeridini kapattı. Haliyle sol tarafa geçemedim araç yoğunluğundan dolayı bende arkasında durmak zorunda kaldım. Bu arada bende tırdan indim ve tekeri patlayan araca yardım edeyim dedim ardından bende yoluma gideyim. Ben araca yardım ederken bir kişide tırın arkasına geçerek trafiği yönlendirmek için çalışıyordu. Tanker onu da görmedi ve benim tırıma arkadan çarptı” dedi.

