1 milyar 200 milyon TL’lik 18 yatırımı Cumhurbaşkanı açacak

2 Temmuz Cuma günü Sakarya’nın büyük buluşmaya ev sahipliği yapacağını söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “15.00’da Merkez Araştırma Hastanesi önünde büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Sakaryamızın gurur günü olacak buluşmada Büyükşehir Belediyemizin 1 milyar 200 milyon TL’lik, 18 yatırımın açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Hayırlı olsun Sakarya” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2 Temmuz Cuma günü Merkez Araştırma Hastanesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek toplu açılış töreniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sakarya’nın gurur günü olacak buluşmada Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar 200 milyon TL’lik 18 yatırımının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışının yapılacağını belirten Başkan Yüce, tüm vatandaşları büyük buluşmaya davet etti.

Sakarya’nın her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “2002’de başlayan kutlu yolculuğumuzda Sakarya, her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir destek sunmuş, en iyi şekilde davamıza sahip çıkmıştır. Son 19 yılda ülkemizi hizmet siyasetiyle kuşatan, milletimizin gönlünde büyük bir yere sahip olan Sayın Cumhurbaşkanımızı huzur bulduğu şehrimizde inşallah en güzel şekilde ağırlayacağız” dedi.



18 eser 1 milyar 200 milyon TL yatırım

2 Temmuz Cuma Sakarya’nın gurur günlerinden biri olacağını vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, “Sayın Cumhurbaşkanımız gerek devletimizin gerekse yerel yönetimlerimizin hayata geçirdiği yatırımların açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyemizin de 1 milyar 200 milyon TL değerindeki 18 eserini de hizmete alacak. Akçay Barajı, HES’ler, Sakarya Botanik Vadisi, duble yollar, yeni yaşam alanları, altyapı, üstyapı ve çevre yatırımları gibi pek çok projemizin açılışını gerçekleştirecek. Hayırlı olsun Sakarya” diye konuştu.

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