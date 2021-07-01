DEAŞ´a 3 ilde operasyon: 3 gözaltı



ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Emniyet Müdürlüğü´nün, terör örgütü DEAŞ´a yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, eylemleri ve faaliyetleri sırasında çekilen görüntüleri ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Aralarında Suriye´den eylem amaçlı Türkiye'ye gönderildiği belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi, terör örgütünün uygulamaya koyduğu sözde kanunları halka zorla uygulattıran `Hisbe´ biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 1 kişi, terör örgütünün Irak ve Suriye´de hakimiyeti altındaki bölgelerde para birimi olarak kullanılmak üzere bastırdığı sözde DEAŞ dinarının kullanımıyla ilgili Suriye´de terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 1 kişi, Adana, Ankara ve Bolu´da eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan kişilerin eylem ve faaliyetleri sırasında çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri de ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU

2021-07-01 16:33:25



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