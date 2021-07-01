DEAŞ´a 3 ilde operasyon: 3 gözaltı

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Emniyet Müdürlüğü´nün, terör örgütü DEAŞ´a yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, eylemleri ve faaliyetleri sırasında çekilen görüntüleri ele geçirildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Aralarında Suriye´den eylem amaçlı Türkiye'ye gönderildiği belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi, terör örgütünün uygulamaya koyduğu sözde kanunları halka zorla uygulattıran `Hisbe´ biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 1 kişi, terör örgütünün Irak ve Suriye´de hakimiyeti altındaki bölgelerde para birimi olarak kullanılmak üzere bastırdığı sözde DEAŞ dinarının kullanımıyla ilgili Suriye´de terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 1 kişi, Adana, Ankara ve Bolu´da eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan kişilerin eylem ve faaliyetleri sırasında çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri de ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU
2021-07-01 16:33:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.