Sakarya’da Haziran ayında 142 şüpheli tutuklandı

Sakarya’da Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 12 şüpheliden 142’si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Haziran ayı raporunu açıkladı. Bu kapsamda, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 12 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 78’i tutuklanarak ceza evine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 6, en çok da 21 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 64 şüpheli de tutuklandı.



Şok uygulamalar

Haziran ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 48 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet kuru sıkı tabanca, 275 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 8 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında ise farklı uyruklarda 14 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Haziran ayı içerisinde kayıp olarak aranan 16 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Fuhuşla mücadele kapsamında, 7 kişiye işlem yapılırken 2 ikamet ise mühürlendi.

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