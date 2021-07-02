Erenler'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erenler'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Erenler'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, 23.30 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Kozluk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 34 JP 8189 plakalı otomobil ile Yunus E.K. yönetimindeki 54 YT 603 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mustafa Ç., yanında yolcu olarak bulunan Reşat S. ve diğer otomobilin sürücüsü Yunus E.K. yaralandı. Yunus E.K., Mustafa Ç. ve Reşat S. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da vahşet, çöp poşeti içine konulup gömülmüş 2 ceset bulundu Dehşete düşüren vahşeti, köpekler ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Sakarya'da vahşet, çöp poşeti içine konulup gömülmüş ...
Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu 
YEREL HABERLER Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada ...
Sakarya’da bir ayda 10 kişi uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya’da bir ayda 10 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Sakarya’da Haziran ayında 142 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya’da Haziran ayında 142 şüpheli tutuklandı
Macera Park 300 kişilik öğrenci grubunu ağırladı
YEREL HABERLER Macera Park 300 kişilik öğrenci grubunu ağırladı
Denizcilik MYO’ya ekipman ve malzeme desteği
YEREL HABERLER Denizcilik MYO’ya ekipman ve malzeme desteği
Karasu’da 1 Temmuz Denizcilik Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Karasu’da 1 Temmuz Denizcilik Bayramı kutlamaları
DEAŞ´a 3 ilde operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER DEAŞ´a 3 ilde operasyon: 3 gözaltı
Çiftçi eğitimleri yeniden başladı
YEREL HABERLER Çiftçi eğitimleri yeniden başladı
Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler Mahalledeki trafo yangını mahalle sakinlerini korkuttu
YEREL HABERLER Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca ...
1 milyar 200 milyon TL’lik 18 yatırımı Cumhurbaşkanı açacak
YEREL HABERLER 1 milyar 200 milyon TL’lik 18 yatırımı Cumhurbaşkanı ...
Fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi lavanta tarlasına yoğun ilgi Tarlasının 5 bin metre karesini lavanta bahçesine çevirdi, ilgi odağı oldu Lavanta bahçesinin sahibi Burak Görgülü: “Düğün çekimleri, evlilik teklifleri organizasyonu için talepler gelmeye başladı”
YEREL HABERLER Fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi lavanta tarlasına ...
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı Yaralanınca Türkiye'ye gönderildi polis operasyonu ile yakalandı DEAŞ operasyonunda yakalananların eylem görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı Yaralanınca ...
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 kilo 400 gram esrar ile 3 metre boyunda 27 kök kenevir ele geçirildi, 2 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 kilo ...
Kaza nedeniyle yavaşlayan TIR´a arkadan çarpan tankerin şoförü öldü
YEREL HABERLER Kaza nedeniyle yavaşlayan TIR´a arkadan çarpan ...
Kağıt gibi ezilen tankerden cansız bedeni yaklaşık 2 saat sonra çıkarıldı Feci kazada hayatını kaybeden sürücüden geriye eşyaları kaldı Otoyol Ankara istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor Araçların bölgeden kaldırılma çalışmaları sürüyor Tır şoförü İhsan Canpolat zincirleme kaza anını anlattı: “Otomobil önümde kaza yapınca durdum, o esnada tanker arkadan çarptı”
YEREL HABERLER Kağıt gibi ezilen tankerden cansız bedeni yaklaşık 2 ...
TEM’de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü Tıra arkadan çarpan tanker sürücüsü kağıt gibi ezilen araçta hayatını kaybetti 1 otomobil, 1 tır ve tankerin karıştığı kazada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER TEM’de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Yeniden Refah Partisi demek, Milli Görüş demektir”
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih ...
Kansere yenik düşen eski belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kansere yenik düşen eski belediye çalışanı son ...
7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı Kamera görüntülerini tek tek inceleyen ekipler 65 yaşındaki zanlıyı yakaladı
YEREL HABERLER 7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı ...
SAÜ ile Doğru Tercih Programını ilki İletişim Fakültesi ile yapıldı
YEREL HABERLER SAÜ ile Doğru Tercih Programını ilki İletişim ...
Sakarya Büyükşehir Kurban Bayramı öncesi seminerlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Kurban Bayramı öncesi ...
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Derya Yavuzyiğit: “Devlet büyükleri bana yardım etsin, ben yaşamak istiyorum” Sosyal medya üzerinden sesini duyurdu, paylaşımı büyük destek aldı
YEREL HABERLER Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Derya ...
SUBÜ, Demirciler ve Tornacılar Odası ile protokol imzaladı
YEREL HABERLER SUBÜ, Demirciler ve Tornacılar Odası ile protokol ...