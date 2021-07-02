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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Altay müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bizde bütün ekibi sıkıştıracağız ve buradan Altay’ın 2023’ün başında orduya teslim törenini yapacağız” “Biz Libya’da da varız, Azerbaycan’da da varız, Suriye’ye de de, Doğu Akdeniz’de de varız, olmaya da devam edeceğiz

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Altay müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bizde bütün ekibi sıkıştıracağız ve buradan Altay’ın 2023’ün başında orduya teslim törenini yapacağız” “Biz Libya’da da varız, Azerbaycan’da da varız, Suriye’ye de de, Doğu Akdeniz’de de varız, olmaya da devam edeceğiz

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır harekâtlarında teröristlere kan kusturan fırtına obüslerinin, poyraz mühimmat araçlarının üretildiği tank paleti fabrikasında işçilerle bir araya geldi. İşçilere seslenen Erdoğan, “Biz de bütün ekibi sıkıştıracağız ve buradan Altay’ın 2023’ün başında orduya teslim törenini yapacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sakarya’da, ilk olarak tank paleti fabrikasını ziyaret etti. Fabrika yetkililerinden bilgi alan Erdoğan, Cuma namazının ardından işçiler ile yemek yedi. Daha sonra işçilere seslenen Erdoğan, “Bu fabrikamızda fırtına obüsü, poyraz mühimmat aracı tasarımı, üretimi ve entegrasyonu çalışmaları yürütülmektedir. Ülkemizde tırtıklı araçlara ait palet ve askı donanımlarının tasarım, imalatı, bununla ilgili yenilenmesi konusunda en önemli entegre tesis buradadır. Fabrikamızda, yıllarca çeşitli modellerdeki tanklarımızın, obüslerimizin modernizasyonları, mekanik ve elektronik kalibrasyon hizmetleri yapılmıştır. Altay tankımızın üretimini burada yapmayı planlıyoruz. Yazılımdaki gençlerimize sordum, en kısa sürede bitecek diyorlar. En kısa zaman ne zaman? Artık bize bunu söyleyin. ‘2023’ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız?’ dedim. Bizde bütün ekibi sıkıştıracağız ve hedef buradan Altay’ın 2023’ün başında orduya teslim törenini yapacağız” dedi.
Fabrikanın yabancısı olmadıklarını ifade eden Erdoğan, “15 Kasım 2012’de burada 244’üncü fırtına obüsünün gövde kaynağını sizlerle birlikte atmıştık. 2016 yılına kadar 280 fırtına obüsü üretilerek TSK’nın hizmetine verildi. Türkiye’nin sınırların korunmasında ve sınır ötesi harekatlarında adeta destan yazan fırtına obüslerinin üretiminde emeği, alın teri olan herkese, şahsım, milletim adıma şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz yıl itibariyle yeni nesil obüslerinin üretimine başladık. Kahraman topçularımız bundan sonra da çok daha güçlü, donanımlı şekilde düşmanlarımızı yerle yeksan etmeyi sürdürecektir. Savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı, yeni yatırımlar, kabiliyetler, insan kaynakları ile geleceğe taşımak boynumuzun borcudur. Bunu sizlerle başaracağız. İnşallah Altay tankımızın da, kendi sınıfının en ileri sistemleri ile donanmış olarak sahada görev yaptığı günleri yakında göreceğiz. İHA, SİHA, yakında hizmete girecek olan TİHA’larımız ile nasıl göklerde destan yazıyorsak, yeni nesil fırtına obüslerimiz ile, Altay tankımız ile karada aynı başarılara imza atmakta kararlıyız” diye konuştu.
‘Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güçlü bir savunma sanayine sahip olmadan istiklal ve istikbalimize sahip olamayız. Zırhlı taşıyıcıları çok mu çok önemsiyorum. Bizi bu alana önem ve öncelik vermeye mecbur eden savunma sanayinde güvenilir olmaktır. Kendimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için, daha adil, huzurlu, güvenli bir dünya kurmanın mücadelesini yürütüyoruz. Bize, ‘Ne işiniz var, Suriye’de, Karabağ’da Libya’da, Doğu Akdeniz’de’ dediler. Bize bunu diyenler ya dünyadan habersiz ya da düşmanın kılıcını çekmektedir. Biz Libya’da da varız, Azerbaycan’da da varız, Suriye’ye de de, Doğu Akdeniz’de de varız, olmaya da devam edeceğiz. Allah nasip ederse, 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs’tayım. Geniş bir ekiple orada olacağız. Avrupa Komisyon Başkanı, ‘Kıbrıs’tan sert mesajlar vermeseniz’ dedi. ‘Nasıl mesajlar vereceğimi bana bildirirseniz, ben o metni orada okurum’ dedim. Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan’ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin. Biz hakkımız ne ise, bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz’de petrol arama işlemlerini yürüteceğiz. Hedef bir an önce doğalgazı çıkarmak. Sonra benim milletim çok daha rahatlayacak. Çok daha ucuza doğalgazı kullanacaklar” şeklinde konuştu.

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