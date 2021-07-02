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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı için aşıya dikkat çekti “Pandemiyi hayatımızdan silebilmek için toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmak zorundayız”

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı için aşıya dikkat çekti “Pandemiyi hayatımızdan silebilmek için toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmak zorundayız”

Sakarya’da 157 eserin toplu açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pandemiyi hayatımızdan silebilmek için toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmak zorundayız” dedi.
Sakarya’da 2.6 milyar TL yatırımla hayata geçirilen 157 eser, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, siyasi partilerin Sakarya milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

“Fabrikayı nasıl ayağa kaldırırız diye düşündük”
Törende ilk olarak söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Cumhurbaşkanımızın Sakarya’da çok büyük yatırımları var. Benim de Sakarya ile alakalı çok uzun olmasa da kısa bir öyküm var. Demiryolları genel müdürüydüm, Ergün Atalay ile birlikte depremde yıkılan fabrikayı nasıl ayağa kaldırırız diye düşündük. Bu fabrikayı yeniden yapmayı kararlaştırdık. Ve o fabrikayı yeniden yapmak bize nasip oldu. Bugün Türkiye yeni fabrikaların açılışlarına şahitlik ediyor” dedi.
10 yılda 7.6 milyar TL yatırım
Daha sonra kürsüye çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Sakarya’yı 2023 ün lider şehri yapmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Bakan Kurum, “Bugün Sakarya Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile tarihi güne şahitlik ediyor yeni eserler ile tanışıyor. Alt ve üst yapı yatırımlarımız, onlarca okulumuzun yer aldığı 2.6 milyarlık 157 yatırımı Sakarya’mızım hizmetine sunuyoruz. Şehirlerimiz, vatandaşlarımız, ülkemiz, milletimiz için gece gündüz tüm ekibimize çalışıyoruz. Sakarya’mıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehirlerimizi modern şehirler hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 7.6 milyar son 10 yılda Sakarya’ya çevre ve şehircilik anlamında yatırım yaptık. Huzurlu hanelerimizi inşa etmek için sosyal konutlar projeleri, kentsel dönüşüm projelerimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu projelerimizle Sakarya da olduğu gibi 81 ilde devam ediyoruz. 81 ilde 81 milyon kare millet bahçesi projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir millet bahçesini de inşallah bugün açıyor olacağız, amacımız hedefimiz sizlerin duasını almaktır. Tüm eserlerimizi Sakarya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Her ferdin en az 1 doz aşı olmuş olarak Kurban Bayramına girmek istiyoruz"
Bakan Kurum’un ardından Sakarya’da yapılan sağlık yatırımlarına değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Güçlü bir sağlık sistemi insanlık için hayati önem taşıyor. Bunun kıymeti korona virüs salgınında bir kez daha ortaya çıktı. Dünya’da bununla baş edecek nadir ülkelerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğimde alt yapı ile birlikte dağlık sistemimizin geldiği nokta yalnızca vatandaşlar tarafından değil uluslararası örgütler tarafından takdir edilmekte. 1 milyar lira olan 52 tesisin yapımını hizmete açtık Sakarya’da. Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum Hastanesi 370 yatağıyla hizmet vermeye başladı. 10 farklı sağlık yatırımının yapımına devam etmektedir. İnşaatına başlanacak olan Sakarya Şehir hastanemizde bunların içerisinde. Cumhurbaşkanımız liderliğimde 2023 hedefine yürüyen güçlü Türkiye’de şehit hastanelerini sağlıkta gelinen son nokta olarak hedefliyoruz. Tek bir kampüste vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarının karşılaştığı 1000 yataklı olmakla birlikte yatak kapasitesi artırılacak şekilde planlanmıştır. Pandemiyi gündemimizden çıkarmaya çalıştığımız bugünlerde sağlık çalışanlarımız insan üstü çaba harcamakta. Aşılamada Dünya rekoru kırılmakta. Pandemiyi hayatımızdan silebilmek için toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmak zorundayız, vatandaşlarımızın bu şuurla hareket etmesini diliyorum. Her ferdin en az 1 doz aşı olmuş olarak Kurban Bayramına girmek istiyoruz. Açılışını yaptığımız tesislerin Sakarya’ya hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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