Milli Elektrikli trenin son testi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu’nun startıyla gerçekleşti

Yerli ve milli elektrikli tren setleri lansman programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Lansman programına canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte son test startını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli elektrikli tren setleri lansman programına katıldı. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş'nin (TÜRASAŞ) fabrikasında gerçekleşen lansmana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninden canlı olarak bağlandı. Yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden yapıldı. Elektrikli tren setlerinin son testi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu’nun startıyla gerçekleşti.

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