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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi, Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir" “Vatandaşın siyaset kurumuna olan güvenini sarsarak, 27 Mayıs arifesinde olduğu gibi, vesayetçilere uygun ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Biz kuklayı da, kuklacıyı da görüyor, CHP başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi biliyoruz” “Suriye’de PYD’li teröristlere arka çıktılar. Doğu Akdeniz’de Rum kesiminin tezlerine sözcülük yaptılar. Libya’da darbecilerin yanında saf tuttular” “Bugün İngiltere 100-150 Sterlin ile aşı yapıyor. Biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz"

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi, Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir" “Vatandaşın siyaset kurumuna olan güvenini sarsarak, 27 Mayıs arifesinde olduğu gibi, vesayetçilere uygun ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Biz kuklayı da, kuklacıyı da görüyor, CHP başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi biliyoruz” “Suriye’de PYD’li teröristlere arka çıktılar. Doğu Akdeniz’de Rum kesiminin tezlerine sözcülük yaptılar. Libya’da darbecilerin yanında saf tuttular” “Bugün İngiltere 100-150 Sterlin ile aşı yapıyor. Biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz"

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi, Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir. Vatandaşın siyaset kurumuna olan güvenini sarsarak, 27 Mayıs arifesinde olduğu gibi, vesayetçilere uygun ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Biz kuklayı da, kuklacıyı da görüyor, CHP başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi biliyoruz” dedi.

Sapanca’da partisinin Sakarya İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Konuşmasında yapılan yatırımlara değinerek, muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Sakarya’da hepsi birbirinden önemli projelerin toplu açılışını gerçekleştirdik. Muhalefet milletin karşısına icraat diye temel atmama törenleriyle, musluk açılışları ile çıkarken, biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan eğitimden spora, ulaşımdan sağlığa pek çok yatırımı Sakarya’nın istifadesine sunduk. Eser ve hizmetlerin bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu eserlerin kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarını kutluyorum. İhale, inşaat ve yapım aşamasındaki diğer projelerimizi de yakın takipte tutarak, en kısa sürede devreye alınmalarını sağlayacağız” diye konuştu.

“Haziran ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi”
Siyasette başkaları gibi makam, mevki elde etmek için değil, memlekete, millete hizmet etmek için bulunduklarını ifade eden Erdoğan, “Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu iddiamızı sadece lafta bırakmıyoruz. İcraatlar, eserler, vizyon projeler ile ispat ediyoruz. Bugün eline vicdanına koyan herkes, eski ile yeni Türkiye arasındaki farkı görüyor ve kabul ediyor. Bin yandan şehirlerimizi güzelleştirirken, bir yandan yol, konut projelerini devreye alıyoruz. Bir yandan maruz kaldığımız onca saldırıda ekonomideki istikrarı korurken, ihracatta, sanayide rekorlar kırıyoruz. Haziran ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi. Bay Kemal sen vergi memuruydun değil mi? Hesaptan anlıyorsan resmi rakamları veriyorum. Yanında hesaptan anlayanlar var. Onlarla da bir görüşüver. 6 aylık ihracatımız ise, geçen yıla oranla yüzde 40 artarak 105 milyar doları buldu. 12 aylık ihracat değerimizde de 99 milyar 567 milyon dolar gibi rekor bir seviyeyi yakaladık. Bu altı ayın rakamıdır. Bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız. Böylece aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Önümüzdeki 6 ayda bu ivmeyi daha da arttırarak, 2021 senesini özellikle dış ticarette ülkemiz için rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Bugün İngiltere 100150 Sterlin ile aşı yapıyor. Biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz”
Her bir vilayette hizmetlerin arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel ölçekte güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz. Sayısız iç ve dış operasyona rağmen, gizli açık vesayet girişimine rağmen hamd olsun, milletin emanete halal getirmedik ve ileri demokrasi, kalkınma hedefimizden asla vazgeçmedik. Sadece son 1.5 yıldır devam eden korona virüs sürecinde yaşananlar dahi, ülkemizin 2002’den beri kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından yeterlidir. Türkiye, son bir asrın en büyük sağlık krizi diye nitelendirilen bu salgını en başarı ile yöneten ülkelerden biri olmuştur. Sağlık hizmetlerinden tedarik zincirine, kamu düzeninden, sosyal destek programlarına, üretimden, eğitime kadar hiçbir alanda boşluk veya kaos oluşmasına müsaade etmedik. İlacından testine, ambulansından tedavi araçlarına, her türlü hizmeti vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde sunduk. Bugün İngiltere 100150 Sterlin ile aşı yapıyor. Biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz. Aramızdaki fark bu. Almanya 100150 Avro. Biz halkından aldığını halkına iade eden bir iktidarız. Salgına karşı en etkili silah olan aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarı yakaladık. Dünya genelinde halen 100’e yakın ülkenin ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir tabloda biz 52 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP’nin israf diyerek sürekli eleştirdiğini şehir hastanelerimiz salgınla mücadelenin adeta lokomotifliğini yapmıştır. Atalarımız, ‘altın ateşte, insan mihnette belli olur’ diyor. Bizim gibi milletimiz de AK Parti ve Cumhur İttifakı ile muhalefet arasındaki vizyon, zihniyet ve gündem farkını görmüş oldu” dedi.

"Biz ülkemizi salgın musibetinden en az zararla çıkarmanın mücadelesini verirken, onlar kısır siyasi hesaplarının peşinden gittiler" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz plan, proje, milletimizin sıkıntılarına çare üretirken, onlar sadece iftira ve yalan üretmenin derdindeydiler. Son 1.5 yıllık dönemi lütfen gözünüzün önüne getirin. Bu dönem CHP Genel Başkanı veya ittifak ortaklarının millet ve memleket adına yaptıkları tek hayırlı hizmetleri oldu mu? Ülkemizin salgınla mücadelesine katkı yapacak tek bir adım attılar mı? Atmadılar. Atmadıkları gibi bizim hayata geçirdiğimiz projeleri de sabote etmeye çalıştılar. Suriye’de PYD’li teröristlere arka çıktılar. Doğu Akdeniz’de Rum kesiminin tezlerine sözcülük yaptılar. Libya’da darbecilerin yanında saf tuttular. Arifiye’deki fabrikadan, Katarlı öğrenciler meselesine, Merkez Bankası rezervleri ile, ilgili çarpıtmalardan Kanal İstanbul projesine… Libya’dan, Suriye’ye terörle mücadeleden Doğu Akdeniz’deki hamlelerimize kadar hiçbir meselede yerli ve milli bir duruş sergileyemediler. Önceden ellerine geçirdikleri her bir fırsatı, ülkeyi ve ekonomiyi kötülemek için kullanırlardı, şimdi ağızlarını her açtıklarında tüccarı, bürokratı, hakimi, savcıyı, işadamını, yatırımcıyı tehdit etmeye başladılar. Türkiye kalkınmasın, Türk ekonomisi büyümesin diye her gün tehditlerinin dozunun biraz daha arttırıyorlar. Bilinç altlarına işlemiş ne kadar pislik varsa, bizde de bunu görmek istiyorlar. Her gün daha büyük bir yalana, her gün daha rezil bir iftiraya sarılmalarının yegane sebebi budur. 2023’e giden süreçte CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi, Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir. Vatandaşın siyaset kurumuna olan güvenini sarsarak, 27 Mayıs arifesinde olduğu gibi, vesayetçilere uygun ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Biz kuklayı da, kuklacıyı da görüyor, CHP başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi biliyoruz. CHP’nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyecek, kardeşliğimizden, birlik ve beraberliğimizde asla taviz vermeyeceğiz. Hiçbir tahrike pabuç bırakmayacak, hiçbir saldırıyı da kesinlikle boyun eğmeden kabul etmeyeceğiz. Tüm iftiralara gereken cevabı verirken millete hizmetten yönümüzü çevirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra; eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda partili katıldı.

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