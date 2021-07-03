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Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenler kırmızı karanfillerle anıldı

DHA

Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenler kırmızı karanfillerle anıldı


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde geçen yıl havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın yıl dönümünde hayatını kaybeden 7 kişi, yakınları ve patlamada yaralanan arkadaşları tarafından fabrika bahçesine kırmızı karanfil bırakılarak anıldı.
Hendek'de kurulu Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda geçen yıl meydana gelen patlamada 7 işçi hayatını kaybetti, 127 kişi ise yaralandı. Patlamanın yıl dönümünde fabrika önüne gelen hayatını kaybeden işçilerin yakınları ile yaralanan vatandaşlar, `Hendek için Adalet´ yazılı pankart açarak giriş kapısına kadar yürüdü. Grup, ölen 7 kişi için fabrika bahçesine kırmızı karanfil bıraktı.
`İLK ÇIKAN CENAZE KARDEŞİMİNMİŞ´
Patlamada yaşamını yitiren Sebahattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Göktepe gözyaşlarını tutamadı. Göktepe, "Patlamayı iş yerinde öğrenince hemen buraya geldim. Kardeşim laboratuvarda çalışıyordu. 10 saat kardeşimin ölüm haberini almak için bekledik. Meğerse, ilk çıkan cenaze kardeşimin cenazesiymiş. Bizi kaç saat beklettiler ve ölüm haberini vermeyip bize daha fazla acı çektirdiler. Buraya olay gününden sonra ilk kez geliyor ve görüyoruz. Bizim 7 canımızın etleri, kanları ve parçaları orada hala" dedi. 
`HİÇBİR İŞİN DOĞASINDA ÖLÜM YOKTUR´
Patlama ile ilgili devam eden dava sürecinden bahseden avukat Can Ataklı, "Tam bir yıl önce göz göre göre gelen bir katliam yaşandı burada. 7 işçi arkadaşımızı, kardeşimizi göz göre göre burada öldürdüler. Hiçbir işin doğasında ölüm yoktur. Risk, tehdit, önlem vardır. Buradaki işveren Coşkunlar için ve Türkiye'de birçok işveren için işçi canı önemsiz bir ayrıntı. İşveren için neredeyse bir sarf malzemesi. 2009 ile 2014 yılları arasında her yıl patlayan ama hiçbir hukuki sonucu olmadığı için aynen devam ettikleri işte, 7 işçinin canı pahasına durmak zorunda kaldılar. Davamız kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir" diye konuştu
`FINDIKLIKLAR ARASINDA İNSAN ARADIK´
Patlamada ölen Seyfi Çanakçı'nın yeğeni Avukat Gülşen Uzuner patlamanın ardından fındıklıklarda insan aradıklarını ifade ederek, "1 yıl önce ailelerimiz burada umutla bekliyorlardı. Hepsi yakınlarını burada beklediler. Onlara kimse, 'Şu yüzden yakınlarınız öldü' diyemedi. Her geçen ambulansa, 'Yaralımız kurtuldu mu?' diye baktılar. Ailelerimiz o günü tekrar yaşıyorlar. 'Keşke canlarımızı burada alabilseydik' diyorlar. Patlamayla birlikte fındıklıklara insanların kaçıştığını söylediler. Fındıklıklarda insan aradık. Ailelerimiz günlerce canlarını aradılar. Bu davanın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Sakarya 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada fabrika sahibi Yaşar Coşkun ile fabrika sorumlu müdürü Hasan Ali Velioğlu tutuklu olarak, diğer 5 sanık ise tutuksuz şekilde yargılanıyor.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-07-03 14:18:32

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