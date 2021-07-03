Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yağmur etkili oldu

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Dinçer AKBİR/KOCAALİ(Sakarya),(DHA) SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde yoğun yağış nedeniyle evlerin zemin katlarını su bastı. Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde yoğun yağış etkili oldu. Yolların göle döndüğü mahallede, evlerinin bahçelerini ve zemin katlarını su bastı. Evlerinin bahçesini su basan vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar zemin katlara giren suları boşaltmaya çalıştı. Belediye ekipleri iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Dinçer AKBİR

2021-07-03 18:43:18



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