Sapanca'da kamyon ile taksi çarpıştı: 6 yaralı 

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, kamyon ile taksinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra TEM yolu Sapanca geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Sinan Kaya yönetimindeki 34 NS 7308 plakalı kamyon ile aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Gündüz'ün kullandığı 06 T 3063 plakalı taksi çarpıştı. Taksi, çarpışmanın şiddetiyle savrularak bariyerlere çarptı. Kazada taksi sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Afgan uyruklu 5 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri takside bulunan 6 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2021-07-03 19:00:02
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