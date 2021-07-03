Sakarya'da derede ceset bulundu İtfaiye ekiplerinin dereden çıkarttığı cesedin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki derede, vücudunda bazı uzuvları olmayan erkek cesedi bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan cesedin, yaklaşık 34 aylık olduğu tespit edildi.

Ekipleri harekete geçiren olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Mithatpaşa mevkii Çark Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derenin içinde insan cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı cesette yapılan incelemelerde, cesedin 20 yaşın üzerinde bir erkeğe ait olduğu, vücudunda ise bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi. Ceset, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cesedin yaklaşık 34 aylık olduğu belirlendi.

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