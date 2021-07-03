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4 saat korulukta mahsur kalan vatandaş AFAD tarafından kurtarıldı Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaş, ‘Mahsur değildim, yüzmeyi biliyorum’ diyerek yüzleri gülümsetti

İHA

4 saat korulukta mahsur kalan vatandaş AFAD tarafından kurtarıldı Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaş, ‘Mahsur değildim, yüzmeyi biliyorum’ diyerek yüzleri gülümsetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde aniden bastıran yağışla birlikte sular altında kalan ilçede adeta hayat durdu. Sel felaketinde korulukta mahsur kalan Murat Oğuzhan, “Yaklaşık 4 saat bekledim yani ölüme çare mi var ben zaten mahsur kalmadım yüzerim ben yüzmeyi biliyorum denizciyim ben“ diyerek yüzleri gülümsetti.
Sağanak yağış Sakarya’yı olumsuz etkiledi. Kocaali ilçesinde derenin taşması sonucu oluşan su baskınları adeta hayatı durdurdu. Tarım arazileri, yollar ve ahırlar sular altında kalırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ahırlarda kalan hayvanlar iş makineleri yardımı ile kurtarıldı. Demiraçma Mahallesi'nde kalan ve ani yağış sonrasında oluşan selde evinin koruluk kısmında mahsur kalan Murat Oğuzhan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kurtardı. O anları anlatan Oğuzhan ise kendisinin mahsur kalmadığını yüzme bildiğini söyleyerek yüzleri gülümsetti. Yaklaşık 4 saat sonra kurtarılan Oğuzhan, sel felaketinin olacağını tahmin ettiğini belirtti.

"Yaklaşık 4 saat bekledim"
Yaklaşık 4 saat sonra AFAD tarafından kurtarılan Murat Oğuzhan, “Daha öncesinde sel oldu ama bunun kadar olmadı. Koruluktaki malzemeleri kaldırayım dedim. Çalışma yaparken su patladı ve sel oluştu. Gelen sular evimin içine kadar girdi ve bende traktörün çamurluğuna çıkmak zorunda kaldım. 2018 yılında böyle bir felaket oldu. Su çok gelmeye başlayınca bende traktörün çamurluğunun üstüne çıkmaya başladım ve orada beklemeye başladım. Ondan sonra AFAD geldi haber vermişler ben mahsur değildim. Yaklaşık 4 saat bekledim yani ölüme çaremi var ben zaten mahsur kalmadım yüzerim ben yüzmeyi biliyorum denizciyim ben” dedi.

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