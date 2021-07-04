Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor (2)

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sakarya´nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri´nde kaybolan Emirhan Henden´i arama çalışmaları devam ediyor. Emirhan Henden´in nehre girdiği anda çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde nehirde bulunan botun ipini yakalayabilmek için suya giren Emirhan Henden´in yüzmeden önce kıyıdaki arkadaşlarına, "Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin" dediği daha sonra da yüzdüğü görüldü. Emirhan akıntıya kapılarak gözden kaybolunca arkadaşlarının haber vermesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-07-04 17:52:46



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