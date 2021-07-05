Motosikleti ile yoldan çıkarak su kanalına uçtu: 1 yaralı

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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan motosiklet su kanalına uçtu. Kazada yaralanan 75 yaşındaki vatandaş, tedavi altına alındı.

Kaza, Taraklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Dağ (75) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle su kanalına uçtu. Yaşlı adam, kazayı görenlerin yardımıyla kanaldan çıkarılırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdullah Dağ, hastaneye kaldırıldı.



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