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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Güreş Takımı sporcusu dünya şampiyonu oldu

İHA

Büyükşehir Güreş Takımı sporcusu dünya şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı sporcusu Mükremin Aktaş, işitme engelliler 60 kilogram kategorisi final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Rus rakibi karşısında başarı elde eden Aktaş, altın madalyanın sahibi oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı sporcularından Mükremin Aktaş, ülkemizi temsilen katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası’nda Rus rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. İşitme engelliler 60 kilogram kategorisi final mücadelesinde rakibini mağlubiyete uğratan Aktaş, altın madalyanın sahibi oldu. İstanbul’da gerçekleştirilen mücadelelerde başarılı sporcu daha önce ise ilk turda Kazak rakibini 90, ikinci turda Ukraynalı sporcuyu 80, yarı finalde ise İranlı rakibini 90’lık skorlarla mağlup etti.
Başarılı sporcunun galibiyetiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Sporcumuzun ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyanın sahibi olması bizleri oldukça gururlandırdı. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteği her zaman sürdürerek ülkemizi temsil edecek nice başarılı sporcuların yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Genç sporcumuz Mükremin Aktaş’ı dünya şampiyonluğundan dolayı bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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