Baba-Çocuk ve Dede-Torun kampları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi BabaOğul kampı Macera Park’ta başlıyor. Bu yıl ‘Kuşaklar Farklı Hedefler Aynı’ ilkesiyle benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Büyükşehir, DedeTorun kampı ile yaşam boyu hatırlayacakları bir etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Başvuruların başladığı kampın ilk etabı ise 910 Temmuz tarihlerinde olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çocukların doğa sevgisini geliştirmek ve artırmak adına düzenlediği kamp etkinliklerine başlıyor. Daha önce BabaÇocuk kampı ile büyük beğeni toplayan etkinliğe bu yıl ‘Kuşaklar Farklı Hedefler Aynı’ ilkesiyle DedeTorun kampı da ekleniyor. Çocuklar için doğa ile iç içe olacakları, açık hava sinema etkinliği, doğa yürüyüşleri, kamp ateşinde sohbet, macera parkurları ve diğer birçok sürprizlerin olacağı etkinliğin adresi ise Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı olacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “BabaÇocuk kampımızın yanı sıra bu yıl farklı kuşakları bir araya getirmeyi düşündük ve DedeTorun kampı da düzenlemeyi planladık. Bu kamplarımız sayesinde kuşaklar arasından uzaklaşmanın önüne geçerek kuşakları birbirine yakınlaştırmayı amaçlıyoruz. BabaÇocuk kampımızın başvuru tarihi 58 Temmuz arasında olacak ve 910 Temmuz tarihlerinde kampımız gerçekleştirilecek. DedeTorun kampımızın başvuru tarihi ise 2629 Temmuz olup 3031 Temmuz tarihlerinde kampımız gerçekleştirilecek. Başvuru ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0264 221 40 60 no’lu telefondan Macera Park’a ulaşarak bilgi alabilirler. Tüm hemşerilerimiz davetlidir” denildi.

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