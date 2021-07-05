Başkan Kılıç: “Diş Hastanesi yatırım programında”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç: “Diş Hastanesi yatırım programında”

İHA

Başkan Kılıç: “Diş Hastanesi yatırım programında”

Erenler Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile ilçemize yapılacak olan Diş Hastanesi konusunda görüşme gerçekleştirdik ve yatırım programına alındığının müjdesini aldık” dedi.
Erenler Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı devamında Başkan Fevzi Kılıç’ın konuşması ile devam ederken gündem maddelerinin karara bağlanması ile sona erdi. Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sakarya’ya gerçekleştirdiği ziyarette heyette bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini ifade ederek, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile ilçemize yapılacak olan Diş Hastanesi konusunda görüşme gerçekleştirdik. Sağ olsun yakından ilgilendi ve 10 dönüm üzerine kurulacak olan hastanenin 20 dönüm üzerine kurulmasını istedi. Daha önceden Sağlık Bakanlığına devir ettiğimiz 10 dönümlük alanı 20 dönüme çıkarıyoruz. Sayın Bakanımız İlçemize yapılacak olan Diş Hastanesinin yakından takipçisi olacağını ve yatırım programına alındığının müjdesini verdi. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.
Başkan Fevzi Kılıç, “Cumartesi günü ilimiz genelinde yoğun bir yağış hakimdi. Yoğun yağan yağmurdan olumsuz etkilenen Ekinli ve Yazılı Mahallelerimize ekiplerimiz ile hemen gittik. Bu noktalarda sorunları gidermek için ekiplerimiz zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin” diye konuştu.

Erenler’in ilk kapalı pazarı
Başkan Kılıç, “Erenler’imizin ilk kapalı Pazar yerinin temelini üç hafta önce atmıştık. Çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. 3 bin 500 metre karelik toplam alanın 350 metre karesi idari bina olmakla birlikte bu alanda Zabıta Güvenlik Noktası, BayBayan lavabolar ve mescitler, kafeterya ve dinlenme alanı, bebek bakım odaları, Erenler Güreş Takımı Salonu ve fitness salonu olacak. 2 bin 850 metre karelik kapalı alan ise; spor alanı, basketbol ve voleybol alanı, kapalı pazar alanı, yemek organizasyonları, kına cemiyetleri, cenaze taziye alanı, araçların otopark alanı, çocukların oyun alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanımda olacak. İlçemizde kurulan Pazartesi Pazarı ve Çarşamba Pazarının Sebze ve Meyve kısımları da çalışma tamamlandıktan sonra buradaki kapalı alan da kurulacak. Alanda ses sistemi, kamera sistemi, bütün pazar tezgâhlarına ait elektrik prizler ve pazar sonrası alanı yıkama sistemi de bulunacak. Tesisimiz son derece donanımlı bir şekilde olacak. Kıymetli vatandaşlarımız için hayırlı olsun” diye konuştu.

2 cadde ve 132 sokak yenileniyor
Başkan Kılıç, “Erenler ve Değirmen Caddelerimiz yenileniyor. SASKİ’nin alt yapı çalışmalarının ardından iki caddemiz elektrik kablolarının da yer altına alınması ile asfaltlanarak, tretuvar ve çevre düzenlemeleri ile kısa zamanda yenilenecek. SASKİ Hacıoğlu Mahallemizin ikinci etabında ve Erenler Merkez Mahallemizin sokaklarında alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt ve tretuvar çalışmalarımız devam edecek. İki mahallemizde 57 sokağımız asfalt ile yenilenerek tretuvar ve çevre düzenlemeleri ile yeni yüzüne kavuşacak. 75 sokağımızda ise 52 bin 500 metrekarelik alanda ekiplerimiz kilitli parke çalışması gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

Eğitime tam destek
Başkan Kılıç, “Geçtiğimiz hafta AK Parti İl Başkanımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüz ile ilçemizdeki eğitim yatırımlarını gezdik. Ali Dilmen İlk Okulu tam donanımlı bir şekilde öğrencilerimizin hizmetinde. Küpçüler Mahallemizde yapımı devam eden yeni ilk ve ortaokulun inşaatında ise ciddi mesafe kat edildi. Kaba inşaat tamamlanmış durumda, İnşallah 20212022 Eğitim ve Öğretim dönemine yetişecek. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için hayırlı ve faydalı olacak her çalışmayı önemsiyoruz. İlçemizdeki eğitim yatırımlarına desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni yaşam alanında son 44 konut
Başkan Kılıç, “Her Salı günü satışı devam eden Kentsel Dönüşüm 2. Etap Konutlarına vatandaşlarımızın ilgisi devam ediyor. Yeni yaşam alanı bahçesiyle, mimarisiyle, oturma ve yürüyüş alanlarıyla cazibe merkezi halinde. Bugün itibariyle 144 adet konuttan 100 adeti satıldı ve 44 adet daire kaldı. Kalan konutlarında kısa zaman içerisinde tamamlanacaktır” dedi.

Can dostları unutulmuyor
Başkan Kılıç, “Veteriner İşleri Koordinatörlüğündeki ekiplerimiz, sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklerin sağlığı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ilçe genelinde aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta ekipler belirlenen saatlerde mahallelerde ücretsiz şekilde sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklerin kuduz aşılamalarını gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile birlikte ilçemizde yapımı devam eden Tarımsal Amaçlı Lisanlı Depolama alanında ki çalışmaları inceledik. 82 dönümlük araziye 25 bin 800 ton kapasiteli inşa edilen depo inşallah Ekim ayında faaliyete geçecek. Bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Kılıç’ın konuşmalarının ardından meclis toplantısı gündem maddelerinin karara bağlanması ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa sahte para, kadınlara KADES anlatıldı Sakarya polisi, yeni kurulan semt pazarında vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Esnafa sahte para, kadınlara KADES anlatıldı Sakarya ...
İki günde meydana gelen 16 kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki günde meydana gelen 16 kazada 1 kişi öldü, 18 ...
Baba-Çocuk ve Dede-Torun kampları başlıyor
YEREL HABERLER Baba-Çocuk ve Dede-Torun kampları başlıyor
Büyükşehir Güreş Takımı sporcusu dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Güreş Takımı sporcusu dünya şampiyonu oldu
Sakarya'nın sporcuları İtalya’da Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak
YEREL HABERLER Sakarya'nın sporcuları İtalya’da Türk Bayrağı'nı ...
Motosikleti ile yoldan çıkarak su kanalına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosikleti ile yoldan çıkarak su kanalına uçtu: 1 ...
D-650’de bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı
YEREL HABERLER D-650’de bariyerlere çarpan otomobil metrelerce ...
Tartışmada silah çekildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tartışmada silah çekildi: 1 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3’ü çocuk toplam 5 yaralı Hurdaya dönen araçta sıkışan aynı aileden 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kaza anında bölgeden geçen doktor, yaralılara müdahale etti İtfaiye eri, biran olsun yaralı çocuğun başından ayrılmadı, saçını okşayarak teselli etti
YEREL HABERLER Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3’ü çocuk toplam 5 ...
Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor/Ek fotoğraf
Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor (2)
YEREL HABERLER Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor (2)
Selde mahsur kalan 74 vatandaş, 80 büyükbaş hayvan kurtarıldı Sel bölgesinde yaralar sarılıyor: Büyükşehir Belediyesi ekipleri afet bölgesinde seferber oldu 30 araç 115 personelle hayatı normale döndürmek için yoğun çalışma
YEREL HABERLER Selde mahsur kalan 74 vatandaş, 80 büyükbaş hayvan ...
Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu İki kez helallik isteyerek yüzmeye başladığı anlar kayıt altındaydı 20 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor Suda kaybolan gençten arkadaşlarına: “Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin”
YEREL HABERLER Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde ...
Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor
YEREL HABERLER Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor
70 bin civcivin bulunduğu çiftliği su bastı Çiftlik sahibinin aldığı önlemler civcivlerin tamamının telef olmasını önledi
YEREL HABERLER 70 bin civcivin bulunduğu çiftliği su bastı Çiftlik ...
D140 karayolunda iki otomobil çarpıştı
YEREL HABERLER D140 karayolunda iki otomobil çarpıştı
Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı Parçalara ayrılan cesetler Adli Tıp Kurumunda inceleniyor
YEREL HABERLER Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala ...
Sakarya'da sel sonrası evlerdeki çamurlar temizleniyor
YEREL HABERLER Sakarya'da sel sonrası evlerdeki çamurlar ...
Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kamerada
YEREL HABERLER Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kamerada
Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı 52 vatandaş ve çok sayıda büyükbaş hayvan sel felaketinde kurtarıldı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır”
YEREL HABERLER Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı 52 ...
Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına ...
4 saat korulukta mahsur kalan vatandaş AFAD tarafından kurtarıldı Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaş, ‘Mahsur değildim, yüzmeyi biliyorum’ diyerek yüzleri gülümsetti
YEREL HABERLER 4 saat korulukta mahsur kalan vatandaş AFAD ...
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yağmur etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yağmur etkili oldu (2)
Sakarya'da derede ceset bulundu İtfaiye ekiplerinin dereden çıkarttığı cesedin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da derede ceset bulundu İtfaiye ekiplerinin ...