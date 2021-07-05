SUBÜ’den uluslararası iş birliği protokolü

SUBÜ ve Hindistan CT Üniversitesi arasında uluslararası iş birliği protokolü imzalandı. Düzenlenen online toplantıda ise üniversitelerin iş birliği kapsamında birlikte atacağı adımlar konuşuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), ulusal iş birliklerinin yanı sıra uluslararası iş birliklerine de imza atıyor. Şubat ayında Tradepreneur Global Academic Platform Southampton England (UK) ile ‘6. International Conference On Technology Changes Future’ isimli uluslararası konferansa yönelik bir anlaşmaya imza atan SUBÜ, yine 25’ten fazla ülkeden yüzlerce akademisyen ve öğrencinin katıldığı ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi’nin; Tradepreneur Global Academic Platform UK, Amerika Birleşik DevletleriHindistan Bilim Teknoloji ve Güvenlik İş Birliği ve Macaristan’ın Kodolnyi Jnos Üniversitesi ile düzenleyici ortaklarından birisi olmuştu.

Son olarak ise SUBÜ ile Hindistan CT Üniversitesi arasında uluslararası bir iş birliği protokolü imzalandı. Online olarak düzenlenen etkinlikte SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile CT Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Harsh Sadawarti ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rashmi Gujrati tarafından iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler değerlendirildi.

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