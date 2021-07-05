Havai fişek fabrikası davasında yeni gelişme Tahliye edilen sorumlu müdür ve ustabaşı itirazlar sonrası tekrar tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin yürütülen davada bir önceki duruşmada tahliye edilen 2 sanık, itiraz üzerine tekrar tutuklandı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin yürütülen davada yeni gelişme yaşandı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö.'nün 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti. Çıkan tahliye kararına ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatları itiraz etti. İtirazlar sonrasında tekrar hakim karşısına çıkan sanıklar, tekrardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.