D-650'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, D650 karayolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pamukova istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan S.T. idaresindeki 55 AB 449 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü S.T. (63) ve otomobilde bulunan E.E. (48) yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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