Bitkisel üretimde arı kullanımı verilecek eğitimlerle yaygınlaşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan (MARKA) alınan teknik destek ile ‘Bitkisel üretimde polinatör olarak arı kullanımının yaygınlaştırılması’ projesi kapsamında Pamukova, Geyve ve Taraklı’da çiftçilere eğitim verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, MARKA işbirliğinde ‘Bitkisel üretimde polinatör olarak arı kullanımının yaygınlaştırılması’ projesi kapsamında Pamukova, Geyve ve Taraklı’da çiftçilere eğitim verecek. Tarımda bilinçsiz zirai ilaç kullanımını önlemek ve polinatör (tozlayıcı) olarak arı kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerin ilki 7 Temmuz Çarşamba günü saat 08.30’da Geyve Akdoğan’da gerçekleştirilecek.

Arı kullanımını yaygınlaştırmak birinci önceliğimiz

Konu ile ilgili Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ticareti yapılan tarım bitkilerinin yüzde 75’i polinasyon için böceklerin varlığına muhtaçtır. Bu böceklerin büyük çoğunluğunu arılar oluşturur. Arılar dünya nüfusunun yüzde 90’nın beslendiği yüz ürünün doksanında polinatör arılarıdır. Günümüzde tarımla uğraşanların yaptığı bilinçsiz işlemlerden dolayı, arıların nüfusu azalmaktadır. Onlar olmadan çoğu kültür bitkilerinde verim kaybı ortaya çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında çiftçilerimizin bilinçsiz tarım ilacı kullanımını önlemek, polinatör olarak arı kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ‘Bitkisel üretimde polinatör olarak arı kullanımının yaygınlaştırılması’ projesini hayata geçirdik” denildi.

Eğitimler tekrar başlıyor

Açıklamanın devamında ise, “Proje çerçevesinde Geyve, Taraklı ve Pamukova’da toplam 5 noktada çiftçilere Covid19 tedbirleri kapsamında eğitim vereceğiz. Bu kapsamda eğitim programımızın ilki 7 Temmuz Çarşamba günü saat 08.30’da Geyve Akdoğan’da gerçekleştirilecek. Eğitimler sonucunda çiftçilerimiz kimyasal kalıntı içermeyen sağlıklı üretimi konusunda detaylı olarak bilgilendirilmiş olacak. Eğitimlere tüm çiftçilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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