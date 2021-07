YADEM’den yaşlılara hergüne yeni bir etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Yaşlı Destek Merkezi(YADEM) yaşlıların sosyalleşmesi için özellikle salgının olumlu yönde seyretmesinden sonra her gün yeni bir etkinlik organize ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Yaşlı Destek Merkezi(YADEM) ile yaşlı vatandaşların sosyalleşmesi için her gün yeni bir etkinlik yapıyor. YADEM merkezinde etkinlikler ile çeşitli aktiviteler yapılırken, sosyal hayatın içinde de farklı organizasyonlar düzenleniyor. YADEM’le spor, yürüyüş, egzersizler yapan yaşlılar son olarak çiçek dikim etkinliğinde bir araya geldi. YADEM binasının etrafını rengarenk çiçeklerle süsleyen vatandaşlar, dikimini yaptıkları çiçeklerle bina çevresini güzelleştirdi.

Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Büyükşehir YADEM’in çalışmaları kapsamında yaşlılarımızın sosyal hayattan kopmamaları, hayatın her noktasında olabilmeleri için yeni projeler üretiyoruz. YADEM olarak; spor alanında, sosyal, kültürel alanda yeni aktiviteler oluşturuyor ve yaşlılarımızın bir arada, mutlu olmaları için çalışıyoruz. Özellikle pandemi sürecinin olumlu yönde seyretmesiyle birlikte, evlerinde sıkılan ve sosyal hayattan uzak kalan yaşlılarımızın huzur bulacağı etkinliklere hız verildi. Bundan sonraki süreçte, etkinlik ve aktivitelere hız verilerek yaşlılarımızın toplum içinde yer alıp sosyalleşmesi için çalışmalarımız yoğunlaşacaktır” ifadeleri yer aldı.

Etkinliğe katılan YADEM üyesi Ferit Erez, “Bu tür etkinlikler bize çok iyi geliyor. Monotonluktan çıkarak, kendimizi daha iyi hissediyoruz. Bize kendimizi kıymetli hissettiren Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ederiz” dedi.

