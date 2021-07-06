(Düzeltme) TEM’de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 6 yaralı Feci kazada baba ve kız hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada baba ve kızı hayatını kaybederken, 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Feci kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve Sapanca Gişeleri kavşağında yol ayrımında kontrolden çıkan 45 yaşındaki Fatih Kılıç idaresindeki 71 T 0337 plakalı hafif ticari taksi bariyerlere çarptı. Aracın bariyerlere ok gibi saplandığı kazada olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Feci kazada, Irak uyruklu 36 yaşındaki baba Abdulrahaheem Mohmood AlZuhaırı ile 7 yaşındaki kızı Rawasee Yasır Abdulrahaeem AlZuhaırı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan taksi şoförü Fatih Kılıç ile araçta yolcu olarak bulunan Rıyam Omar İbrahim (27), Taleeah Saleem Raheem Asakra (23), Yousıf Hussein Abdulraheem (9), Abdulrahaeem Mohmood (9) ve Ayat Hussein Abdulraheem (6) isimli toplam 6 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahaleleri sonrasında çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.