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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Semt Pazarı hizmete başladı

İHA

Yeni Semt Pazarı hizmete başladı

Serdivan Köprübaşı Mahallesi 4060. Sokak'ta kurulan yeni semt pazarı vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Her hafta Pazartesi günü kurulacak semt pazarının Köprübaşı, Vatan ve Yazlık olmak üzere üç mahalleye hitap edebilecek şekilde planlandığı belirtildi. Pazarda; 22 adet yerel ürün tezgâhı, 75 adet giyimsebzegıda ve balık ürünlerinin sergileneceği toplam 97 tezgahtan vatandaşlar alışveriş yapabilecek. Açılışın ilk günü Serdivan Belediyesi ekipleri ve oda temsilcileri pazar yerinde denetim gerçekleştirirken tezgahlarını açan esnaflara hayırlı işler dileğinde bulundu. Bölge sakinleri de kısıtlamaların kaldırılmasının ardından açılışı gerçekleşen ve hizmet vermeye başlayan pazara yoğun ilgi gösterdi.

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