Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yıldızlarını keşfedecek

Sakarya Büyükşehir, basketbol alanında 2006 ile 2010 arası doğumlu küçük yıldızları keşfediyor. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir olarak, gelecekte ilimizi ve ülkemizi temsil edecek yıldızları arıyoruz. Seçmeler 17 Temmuz Cumartesi günü Serdivan Spor Salonu’nda yapılacak” dendi. Başvurular bu tarihe kadar iletişim numarasından ve sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, her branşta başarılı sporcular yetiştirip ülkeye kazandırmak için çalışmalar yürütüyor. Büyükşehir, basketbol alanında geleceğin yıldızlarını keşfetmek için yeni bir program başlattı. “Geleceğin Yıldızlarını Arıyoruz” sloganuyla başlatılan organizasyon için başvurular başladı. En küçük 2006 ve en büyük 2010 doğumlu çocuklar, nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafla başvuru yapabiliyor.

Spor Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir olarak geleceğin yıldızlarını keşfetmek ve ülkeye kazandırmak için yeni organizasyonlar yapıyoruz. Basketbol alanında, geleceğin yıldızı olan gençler için seçmeler düzenleniyor. 17 Temmuz’da Serdivan Spor Salonu’nda yapılacak seçmeler için başvurular açıldı. En az 2006 ve en fazla 2010 doğumlu olan minik yıldızlarımız, seçmelere katılmak için 0530 760 56 54 iletişim numarası ve sakarya.bel.tr adresinden bilgileriyle başvuru yapabilirler. Başvuru için vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı yeterlidir. Başvuru süreci 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Çocuklarının içindeki yeteneği ortaya çıkarmak isteyen aileleri, seçmelere bekliyoruz” denildi.

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