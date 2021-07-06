Başkan Soykan: “Alınacak kararlar ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olsun”

Akyazı Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşti.

Toplantıya başlamadan önce Belediye Başkanı Bilal Soykan konuşma yaparak, “Çok yakında idrak edeceğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günümüz öncesinde 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık diliyoruz. Yine Temmuz ayı içerisinde inşallah mübarek Kurban Bayramını da idrak edeceğiz Rabbim şimdiden keseceğimiz Kurbanları kabul etsin Kurban Bayramımız mübarek olsun. Meclis gündemimizde görüşeceğimiz 6 gündem maddemiz ve alınacak kararlar ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce gündem dışı söz alan belediye Meclis üyesi Furkan Çakıroğlu’nun konuşmalarını yapmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Gerçekleşen toplantıda 1 ek gündem olmak üzere toplam 6 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı.

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