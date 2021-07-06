Tırın üzerine devrildiği otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan F.A. idaresindeki 07 LTU 17 plakalı otomobilin üzerine C.Y. idaresindeki 41 EU 004 plakalı tır devrildi. Meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobil sürücüsü F.A. ile tır sürücüsü C.Y. yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralı sürücü sıkıştığı yerden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Hendek Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kaza bölgesinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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