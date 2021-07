Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı Mahalleli uyuşturucu kullananlara karşı eylem yaptı, D-650 Karayolu’nu trafiğe kapattı Uyuşturucu kullanan şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan mahalle sakinlerinden Ömer Avcı: “Bugün bana bıçaklı saldırı yaptılar, yarın nerden bilelim başkasının eşine, kızına yapmayacaklarını”

Sakarya’nın Erenler ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kişi market sahibine bıçakla saldırarak gasp etmeye çalışınca ortalık karıştı. Gaspçıyı döverek polise teslim eden mahalleli, sonrasında D650 AdapazarıKarsu Karayolunu kapatarak bu tür olayların sürekli meydana geldiğini söyleyerek eylem yaptı. Gerçekleşen eylem ilçe kaymakamının gelmesiyle son buldu.

Olay, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan bir kişi markete girerek market sahibine bıçak çekti. Yaşanan durum üzerine mahalle sakinleri, uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişiyi döverek polise teslim etti. Daha sonrasında bölgede bu tür olayların sürekli olduğunu söyleyen mahalleli D650 Adapazarı Karasu Karayolu’nu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerçekleşen eylemde trafiğin kapanması neticesinde karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Mahallelinin eylemi, Erenler ilçesinin kaymakamı Necip Çakmak’ın gelmesi ve mahalleliyi sakinleştirmesiyle son buldu. Uyuşturucu kullananların sayısının çok olduğunu ve bu duruma bir an önce bir önlem alınması gerektiğini belirten mahalle halkı, yetkililerden yardım istedi. Erenler Kaymakamı Necip Çakmak ise mahalle halkına bölgede tedbirlerin arttırılacağının sözünü verdi. Kaymakam Çakmak, bölgede geçici karakol kurulacağını ve devriyelerin arttırılacağını belirtti.



"Bize burada her gün bıçak saldırıları oluyor"

Yaşanan olaylara tepki gösteren mahalle sakinlerinden Muhammet Avcı, “Olay, her gün genellikle yaşanıyor burada. Milletin karısı, kızı sokağa çıkamıyor saat 19.00’dan sonra ve burada kollarını sallaya sallaya geziyor uyuşturucu kullananlar. Bize burada her gün bıçak saldırıları oluyor bugün olduğu gibi. Biz buna tepki gösteriyoruz ama nereye kadar sürecek bu böyle” dedi.



"Artık camilerde namaz kılınamıyor, oraları mesken tutmuşlar uyuşturucu kullananlar"

Bıçaklı saldırıya uğrayan Ömer Avcı, “Artık camilerde namaz kılınamıyor oraları mesken tutmuşlar uyuşturucu kullananlar. Ölümüze saygıları yok mezarlıklara gidemiyoruz. Geçen gün benim ablamın halısını çaldılar 10 liralık uyuşturucu için ve geçen bizim inşaattaki kabloları da çaldılar. Bugün bana bıçaklı saldırı yaptılar, yarın nerden bilelim başkasının eşine, kızına yapmayacaklarını biz yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

