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Sakarya'daki başsız cesetler 2 İranlıya ait

DHA

Sakarya'daki başsız cesetler 2 İranlıya ait


SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, parçalara bölünen başsız cesetlerin, kadının göğüslerindeki silikonun seri numarasından, 2 İranlıya ait olduğu tespit edildi. İranlıların kimlikleri, operasyon sürdüğü için açıklanmadı.
Sapanca'nın Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta, 1 Temmuz'da, sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.
TESTERE KULLANMIŞLAR
Savcının ve olay yeri inceleme ekibinin değerlendirmelerinin ardından kısmen çürümüş olan ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi´ne götürüldü. Kadın ve erkek cesetleri, toplam 13 parçaya bölünürken, testere veya kesici aletin kullanıldığı belirlendi. Cesetlerin başlarıysa bulunamadı.
Yapılan otopsi sırasında kadının göğsünde silikon olduğu belirlendi. Silikonun seri numarasından satan firma ve operasyonun nerede gerçekleştirildiğini tespit eden Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu olduğu belirlenen kadının kimliğini saptadı. Yanında cansız bedeni bulunan erkeğin de İranlı olduğunu belirleyen polis, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Polis, cinayetin, yüklü miktarda para alacakverecek meselesi nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca
2021-07-07 12:14:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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